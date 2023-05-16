YSP: Yüzlerce sandıkta oylarımız YSK eliyle başka partilere yazılmıştır

14 Mayıs seçimlerinin üzerinden geçen ikinci günde, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) sistemindeki verilerin siyasi partilerle paylaşılması ve sandık sonuç tutanakları ile karşılaştırılması sonucunda çok sayıda oyun YSK’nin sistemine ‘yanlış’ geçirildiği ifade ediliyor.

Yurttaşların Twitter üzerinden paylaştığı tutanaklarda bazı ilçelerde Yeşil Sol Parti'nin (YSP) oylarının YSK'ye aktarılırken MHP'ye yazıldığı görülüyor.

Konuya ilişkin MYK'sını toplanan YSP, toplantı devam ederken sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. YSP'nin açıklamasında, "Yüzlerce sandıkta oylarımız YSK eliyle başka partilere yazılmıştır. Seçimin güvenli geçtiğiyle övünen YSK bu sahtekarlığı derhal düzeltmelidir" denildi.

HDP'nin YSK temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki de bu sabah yaptığı basın toplantısında parti olarak tespit ettikleri bazı usulsüzlüklerin düzeltildiğini ve kontrollere devam ettiklerini söylemişti.