YSP Sözcüsü Uçar: Bu yüzyıla 'zam yüzyılı' demek yerinde olacaktır

Yeşil Sol Parti (YSP) Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uçar, memur maaşına uygulanan seyyanen artışın ardından başlayan zam furyasına ilişkin "AKP-MHP iktidarı Türkiye yüzyılı ifadesini kullandığı andan itibaren zamlar başladı. Bu yüzyılın kendisine zam yüzyılı demek en doğru tespitlerden biri olacak. Bu iktidarın parolası çok net: Kaşıkla verir kepçeyle alırım" ifadelerine yer verdi.

Ankara’daki Alevi kurumları saldırı davasında yargılananlar hakkında verilen beraat ve tahliye kararlarına da tepki gösteren Uçar, “Bu cezasızlık politikasını biraz geçmişle ele almak istiyorum. Temmuz başı Sivas Katliamı’nın yıldönümüydü. O katliamın failleri ve karar vericileri; ne yazık ki halen yargı önüne çıkarılmadı. Ne yazık ki, bir yüzleşme sağlanmadı ve hesap sorulmadı. Zamanaşımı ile karşı karşıya olan ve zamanaşımını duyduğunda da ‘hayırlı olsun’ diyen bir cumhurbaşkanımız var" dedi.

Uçar'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Cumhurbaşkanının yürüttüğü hukuk ve siyasetin kendisi; elbette ki Ankara’da Cemevlerine yönelik saldırıyı gerçekleştirenleri tahliye ve beraat etmekten başka bir sonuç çıkaramazdı.

Bu toplumun yandaş olmayan, gerçeklerden taviz vermeyen basına ihtiyacı var. Diyarbakır’da tutuklu olan basın emekçisi arkadaşlarımız bu gerçekleri yazdıkları için 13 aydır cezaevindeler. Bugün mahkemede gazeteciliğin suç olmadığını uzun uzun anlatacaklardır.

Kobanî Kumpas Davasında “katil” olarak gösterilmeye çalışılan arkadaşlarımız, bu ülkede demokratik siyasetin en yegane temsilcisidir. Eğer katil arıyorsa bu iktidar, kendisine ve işbirliği içinde olduğu bütün mekanizmalara ve örgütlere baksın.

Ebu Hanzala kod isimli Halis Bayancuk dün tahliye edildi. IŞİD’in Türkiye Yöneticisi olduğu iddiasıyla 12 yıl 6 ay hapis cezası alan Ebu Hanzala 8 kez tutuklanıp serbest bırakıldı. Bu tahliye bile tek başına IŞİD ile dirsek teması olanlarla mevcut iktidar ilişkisini göstermek açısından yeterlidir."