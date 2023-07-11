TKP: Patronların boşalttığı kasayı emekçilerin cebinden dolduramazsınız!

Türkiye Komünist Partisi, üst üste yapılan zamların ardından yaptığı açıklamada iktidara seslendi, "Patronların boşalttığı kasayı emekçilerin cebinden dolduramazsınız!" dedi.

Açıklamada, "Ülkenin kaynakları sürekli patronlar tarafından sömürülüyor. Türkiye zengin bir ülke olmasına rağmen halkımız derin bir yoksulluk yaşıyor. Bütün temel ihtiyaçlar, elektrik, doğalgaz, su, sağlıklı ve güvenceli bir şekilde barınma, sağlık, eğitim hakkı devlet tarafından sağlanmalıdır. Tüm bunlar, bu ülkenin zenginliklerini var eden emekçilerin hakkıdır" denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Patronların boşalttığı kasayı emekçilerin cebinden dolduramazsınız

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yoksullukla boğuşan halkın yükünü daha da artıracak yeni vergi zamları geldi. Deterjan, sabun, tuvalet kâğıdı, bebek bezi gibi temel ihtiyaç ürünleri ve gıda maddelerine emekçi halkın ulaşımı daha da zorlaştı.

Siyasi iktidarın seçimlerin ardından ilk işi boşalan devlet kasasını doldurmak için faturayı emekçilere kesmek oldu. Asgari ücrete, memurlara, emeklilere yapılan açlık sınırlarına denk gelen zamlarla halkımız daha da yoksullaştırıldı. Bununla birlikte temel ihtiyaçlardan alınacak vergilere zam yapılarak patronlara yeni kaynaklar yaratmaya devam edildi.

Yapılan vergi zamları emekçilerin cebinden patronların kasasına kaynak transferidir.

Emekçiler büyük bir yoksullaşma ve hayat pahalılığı ile mücadele ederken, patronların kasaları dolmaya devam ediyor. Türkiye’nin ilk 500 şirketinin son 16 yıldaki en büyük kâr oranına ulaştığı haberleri vergi zamlarıyla aynı günlerde açıklandı. Üstüne borsada işlem gören şirketlere vergi istisnası getirildi. Maliyetler artıyor diyerek teşvikler verildi.

AKP tarafından, patronların daha rahat ve daha fazla kâr edebilmesi için kamu kaynakları sistematik olarak özelleştirilen, talana, yağmaya açılan ve bunun sonucunda bozulan ekonominin bütün yükü emekçilerin sırtına yükleniyor.

Vatandaşa zam, patronlara destek… Bu AKP Türkiye’si ve patronların düzenidir.

Ülkenin kaynakları sürekli patronlar tarafından sömürülüyor. Türkiye zengin bir ülke olmasına rağmen halkımız derin bir yoksulluk yaşıyor. Bütün temel ihtiyaçlar, elektrik, doğalgaz, su, sağlıklı ve güvenceli bir şekilde barınma, sağlık, eğitim hakkı devlet tarafından sağlanmalıdır. Tüm bunlar, bu ülkenin zenginliklerini var eden emekçilerin hakkıdır.

İktidar bu kadar ağır vergileri koydurabiliyor çünkü emekçilerin örgütsüzlüğüne güveniyor. Bu sömürü düzeni her dönem ekonomik krizin yükünü halkın sırtına bindirerek, kemer sıkma politikaları dayatıyor.

Patronları ve AKP’yi uyarıyoruz. Bugün emekçiler sabuna, tuvalet kâğıdına sofrasındaki domatese peynire ulaşamazken patronların kâr rekorları kırması büyük bir eşitsizlik ve ikiyüzlülüktür.

Eşitsizliklerin egemen olduğu bu düzene boyun eğmeyeceğiz.

İnsanca yaşamak, soframızdaki aşa sahip çıkmak, yarınlara umutla bakabilmek için bu akıldışı düzeni devirmek ise bizim ellerimizde.

Türkiye Komünist Partisi tüm işçi ve emekçileri sesini yükseltmeye, TKP saflarında eşitlik ve özgürlük bayrağı altında birlik olmaya çağırıyor.