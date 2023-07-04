YSP Eş Sözcüsü'nden Yanardağ ve Atalay açıklaması: Mücadelemiz ortak

Yeşil ve Sol Parti (YSP) Eş Sözcüsü İbrahim Akın, partisinin grup konuşmasında gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

Akın, açıklamasında geçtiğimiz günlerde televizyonda yaptığı konuşma nedeniyle tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ ve Gezi Davası kapsamında tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'a ilişkin "Bir kez daha onlara da buradan selamlarımızı söylüyoruz ve mücadelemiz ortaktır diyoruz" dedi.

14 ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimler hakkında "Çok ağır bir seçim dönemini geride bıraktık" diyen Akın, "Bu seçimlerle partimiz hiçbir partide olmayan öz eleştirel süreci başlatmış oldu. Şimdi halkımızla ve bizi destekleyenlerle, kurumlarımızla tekrar açık ve onurlu bir mücadelenin gerçekleşmesi için mücadelemizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

‘İnsanların ötekileştirildiği bir tarihten geçiyoruz’

YSP Eş Sözcüsü Akın şunları söyledi:

"Bu ülke her türlü zulümle, insanların ötekileştirildiği bir tarihten geçerek geliyoruz. Biz bu düzenin tesadüf olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla bu düzenle sorunumuz var. Bizlerin bu düzenle sorunumuz olduğu gibi bütün düzen mağdurlarının sorunu olduğunu biliyoruz. Bütün bu kesimlerin sesi olmaya kararlıyız. Bu kararlılığımızı her yerde göstermeye çalışacağız.

Bu ülkede aynı zamanda bahsettiğimiz bu ağır düzen her gün baskılarla sözü olan herkesi kısıtlayarak cezaevine atıyor. En son Merdan Yanardağ'ın başına gelenleri herkes biliyor. Can Atalay hala hapishanede. Bir kez daha onlara da buradan selamlarımızı söylüyoruz ve mücadelemiz ortaktır diyoruz.”