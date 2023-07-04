Silivri'de tutulan Merdan Yanardağ temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıldı

Kullandığı sözler bağlamından koparılarak hedef haline getirilen TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın “terör örgütü propagandası yapma” suçlamasıyla tutuklanmasının üzerinden 7 gün geçti.

Cumhuriyet'ten Nagihan Yılkın'ın haberine göre, CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Yanardağ’ın resmi tatilde tutuklandığı için normal bir tutuklunun ya da hükümlünün sahip olması gereken birçok şeyden mahrum kaldığını söyledi. Çakırözer, Yanardağ’ın tutukluluğunun dördüncü gününde yapılan ziyaretle ilgili gözlemlerini şu sözlerle aktardı:

“Kantin kapalıydı diye hiçbir şey alamıyordu. Gazete, buzdolabı, saat, televizyon gibi temel şeylere ulaşamamış durumdaydı. Bunda infaz koruma memurlarının hiçbir kusuru ve ihmali olduğunu düşünmüyorum ama bayram mağduriyetini yaşayacak şekilde gözaltı ve tutuklama sürecinin planlandığını düşünüyorum. İyi niyet olmadığını düşünüyorum. Kendisi bunu bir sorun olarak yansıtmadı. O dimdik ayaktaydı. Bir an önce tahliye edilsin. Bu soruşturmanın baştan açılması adaletsizlik hukuksuzluk.”