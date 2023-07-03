Merdan Yanardağ'dan mesaj: Adalet kavgasına devam edeceğim

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Marmara Cezaevi'nde tutulan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ı ziyaret etti. Yanardağ, Kılınç aracılığıyla kamuoyuna ilettiği mesajda, dayanışma gösterenlere teşekkür ederek "Adalet kavgasına devam edeceğim" dedi.

Yanardağ, Kılınç’a verdiği yazılı mesajda şu görüşleri dile getirdi:

"Her şeyden önce desteklerini, dayanışmalarını gösteren dostlarımıza ve demokrasi güçlerine teşekkür ediyorum. Türkiye’nin soylu bir aydın geleneği vardır. İlerici ve devrimci bir gelenektir bu. Karşılıksız, kendini topluma, ülkeye ve insanlığa adayan, insanların yarattığı bir gelenektir bu. O nedenle aydınlanma, özgürlük ve demokrasi mücadelesi veren gazeteciler, yazarlar, siyasetçiler ve toplum önderleri sık sık cezaevleriyle tanışırlar. Türkiye’nin 10 önemli edebiyatçısını saysanız, bu 10 edebiyatçının en az 8’i bu ülkenin hapishaneleriyle tanışmıştır. Ancak bu toplum onları gecikmeli de olsa daha sonra yüceltmeyi bilmiştir. Benim başıma gelenler de bunlardan farklı değildir. Burada da demokrasi mücadelesine ve adalet kavgasına devam edeceğim."

‘Boyun eğmeyeceğim’

"Hiçbir zorbalık karşısında boyun eğmeyeceğim. Girdiğim gibi başım dik çıkacağım. Benden terörist de terörizm övücüsü de çıkmaz. Bu, kumpası hazırlayanları utandıracak ve boğacaktır. Ben çağdaş infaz hukukunun nasıl olması gerektiğini, iktidarın çözüm sürecinde siyasi iki yüzlülüğünü anlatıp devam edeceğim. Bu zaten kamuoyunda da devam eden demokratik bir tartışma konusudur. Benim tutuklanma nedenim başta Tele 1 olmak üzere, bağımsız medyayı bir tür rehin olarak susturmak, toplumun gözünü korkutarak sindirme girişimidir. Ancak bu girişim başarılı olamayacaktır. Adil olmayan kara propaganda ve iftiraya dayalı bir seçimle ve hileyle halk iradesine el koyan iktidara karşı demokrasi güçlerinin birliği ve dayanışması yaşamsal bir öneme sahiptir. Bilindiği gibi iktidar bütün meşru olmayan yöntemlerine karşı ancak kıl payı denebilecek küçük bir farkla kazanabilmiştir seçimi… Bu durum kararsız bir denge ve güçsüzlüğe işaret etmektedir. Ancak iktidara karşı başarılı olmanın koşulu, bütün demokratik ve cumhuriyetçi güçlerin birliğini sağlamak, korumak ve güçlendirmektir. Bu vesileyle başta Tele 1 olmak üzere bağımsız medya kuruluşlarıyla dayanışmayı çok önemli görüyorum. Dostlarımızın, izleyicilerimizin ve yurttaşlarımızın Tele 1’i yalnız bırakmayacaklarına ve destek olacaklarına inanıyorum. Ben iyiyim, herkese selamlar, sevgiler.”

Kılınç: Türkiye’nin bir ayıbıdır

Yüksel Mansur Kılınç, Yanardağ’ın mesajının ardından basın mensuplarına şu açıklamayı yaptı:

"Koğuş, bir kişilik ama hücre değil. Dolayısıyla kaldığı koşulların kendi istediği şekilde taleplerine de uygun şekilde şekilleneceği bilgisini de almış olduk. Merdan Yanardağ’ın tutukluluğunun bir an önce sonlanması lazım. Yayın kuruluşlarının yöneticileri, yayın kuruluşlarının editörleri görüşlerini söylerler, televizyonlarda, radyolarda, gazetelerde bunları ifade ederler. Bu görüşlerin bir kısmı kamuoyundaki tartışmalara yöneliktir ve bununla ilgili bir suç unsuru varsa bu savcılık tarafından bir soruşturmaya gerekiyorsa mahkemede bir davaya dönüşür. Dolayısıyla Merdan Yanardağ’ın tutukluluğun devamı Türkiye’nin bir ayıbıdır."