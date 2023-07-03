RTÜK'te gündem TELE1 ve Yanardağ: 10 güne kadar yayın durdurma kararı verilebilir

RTÜK, 6 Temmuz Perşembe günü toplanıyor. TELE1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilen açıklamalarının yayınlandığı programın, bu haftaki toplantıda gündeme gelebileceği, izleme raporunun bu haftaki toplantıya yetişmemesi durumunda önümüzdeki hafta değerlendirilebileceği belirtiliyor.

ANKA'dan Mahir Bağış'ın haberine göre açıklamaların, “Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz” yayın ilkesinin ihlali olduğuna karar verilirse, TELE1 yayınının 10 güne kadar durdurulabileceğine dikkat çekiliyor.

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında; “4 soru 4 yanıt” programında Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri nedeniyle “suçu ve suçluyu övme” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı. Yanardağ, “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Yanardağ tutuklanmadan önce 25 Haziran’da, Twitter hesabında; “Binlerce kişinin katili terörist başını öven Merdan Yanardağ denilen şahsın açıklamaları üzerine Tele 1 hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır” açıklamasını yapmıştı.

Rapor hazırlanıyor

RTÜK’ün bu hafta, 6 Temmuz Perşembe günü toplanması bekleniyor. Yanardağ’ın söz konusu açıklamaları yaptığı programa ilişkin üst kurul uzmanlarınca hazırlanan raporun da Üst Kurul gündemine gelebileceği belirtildi. Raporun bu haftaki toplantıya yetişmemesi durumunda, yayının önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda değerlendirileceği ifade edildi.

Üst Kurul uzmanlarının, RTÜK Kanunu’nun yayın ilkelerini içeren 8. maddesinin 1. fıkrasının iki ayrı bendi ile ilgili ihlal raporu yazabileceğine işaret ediliyor.

Söz konusu 8. maddenin 1. fıkrasının “b” bendine göre; yayınlar “Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz.”

Aynı maddenin “d” bendine göre; yayınlar “Terörü övemez ve teşvik edemez, terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteremez, terör örgütlerinin korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı nitelikte olamaz.”

Kanuna göre, 8. maddenin 1. fıkrasının “b” ve “d” bentlerindeki yayın ilkelerine aykırı yayın yapanlara bir önceki aydaki brüt reklam gelirinin yüzde 2’sinden yüzde 5’ine kadar idari para cezası verilebiliyor. Bir yıl içinde aynı ihlalin tekrarı halinde kanalın yayınının 10 güne kadar durdurulmasına, bir yıl içinde ikinci tekrarı halinde ise yayın lisansının iptali yönünde karar alınabiliyor.

Son 1 yıl içinde, daha önce TELE1 hakkında; “b” bendindeki ilkeye aykırı yayın gerekçesiyle yaptırım kararının alındığına dikkat çekiliyor. İzleme uzmanlarının raporunda, Merdan Yanardağ’ın söz konusu ifadelerinin “b” bendi kapsamında değerlendirilmesi durumunda, TELE1’in yayınlarının 10 güne kadar durdurulabileceği belirtiliyor.

Öte yandan, 8. maddenin 1. fıkrasının “t” bendine uyarınca da rapor hazırlanabileceğine dikkat çekiliyor. Söz konusu düzenleme, yayınların “Terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet edecek sonuçlar doğuracak şekilde sunamayacağı” ilkesini düzenliyor.