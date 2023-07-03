Merdan Yanardağ’ın tutukluluğuna itiraz edildi

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, geçen hafta yayınlanan 4 Soru 4 Cevap programında AKP’nin Abdullah Öcalan ile yeni bir çözüm süreci hazırlığında olduğu görüşünü anlatmak için kullandığı sözlerinin bağlamından kopartılarak sosyal medyada dolaşıma sokulmasının ardından “terör örgütü propagandası yapma” suçlamasıyla tutuklandı. Silivri Cezaevi’ndeki Yanardağ 6 gündür tutuklu.

Yanardağ’ın tutukluluğuna karşı avukatı Bilgütay Hakkı Durna aracılığıyla İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği’nde itiraz edildi. 10 sayfalık itiraz dilekçesinde tutuklama kararının Anayasa’ya ve hukuka aykırı olduğu, kaldırılması gerektiğine dikkat çekildi. İtirazın kısa sürede karara bağlanması bekleniyor.