Merdan Yanardağ: Benden suçlu çıkmaz, buradan dimdik çıkacağım

CHP milletvekilleri Enis Berberoğlu, Utku Çakırözer ve Evrim Karakoz, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Merdan Yanardağ’ı ziyaret etti. Ziyaret sonrasında Çakırözer, Yanardağ'ın mesajını okudu.

Yanardağ'ın mesajı şu şekilde:

"Ben AKP mahkemelerinde ilk kez yargılanmıyorum. İlk kez hapis de yatmıyorum. Türkiye’de aydın ve muhalif olmanın bedelinin buralardan geçmek olduğunu gayet iyi biliyorum. Daha önce olduğu gibi hem adımı hem mesleğimi hem de felsefi tercihlerimin onurunu koruyarak, buraya girdiğim gibi buradan dimdik çıkacağım. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Çünkü benden suçlu çıkmaz, hele terörist hiç çıkmaz. Bu süreçte dayanışma gösteren tüm dostlarıma, tüm vatandaşlara ve medyadaki meslektaşlarıma teşekkür ediyor. Sevgi ve saygılarımı iletiyorum.”

'Sindirmeye ve susturmaya çalışıyorlar'

“Bu yaşadığım, bir demokrasi mücadelesi. Sözlerim hiçbir şekilde suç değil. Ama benim üzerimden bütün toplumu ve muhalif kesimleri sindirmeye, susturmaya çalışıyorlar. Anayasa ve uluslararası sözleşmeler tarafından teminat altındaki basın, ifade özgürlüğü ile haber alma hakkını yok etmeye çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Antidemokratik hiçbir girişim karşısında boyun eğmeyeceğiz. TELE 1 ve muhalif medya kuruluşları bu tip antidemokratik baskılara alışkındır. Zorbalığa karşı mücadele etmesini bilirler."