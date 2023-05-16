YSK'ye 'yanlış oy' itirazı yağıyor: '#OylarYenidenSayılsın' etiketi gündemde

14 Mayıs seçimlerinin üzerinden geçen ikinci günde, YSK’nin sistemindeki verilerin siyasi partilerle paylaşılması ve sandık sonuç tutanakları ile karşılaştırılmalar yapılması sonucunda çok sayıda oyun YSK’nin sistemine ‘yanlış’ geçirildiği bildiriliyor.

Yurttaşlar, CHP’nin YSK verilerini paylaştığı sts.chp.org.tr sitesindeki oylarla sandık sonuç tutanakları arasında yapılan karşılaştırmaları sosyal medyadan paylaşıyor. Yapılan paylaşımlarda, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bazı sandıklarda oyların sisteme yanlış girildiğine dair iddialar yer alıyor. Yeşil Sol Parti şu ana kadar binden fazla sandığa itiraz etti.

TKP oyları başka partilere yazılmış!

TKP Merkez Komite Üyesi Savaş Sarı, TKP'nin oylarının başka partilere yazıldığını sosyal medya hesabından paylaştı.

Sarı şunları söyledi:

"YSK Sandık Sonuçları Paylaşım Sisteminde (SSPS-KOKPİT) partimizin oylarını kontrol ediyorum. Bir sürü sandıkta TKP oyları başka partilere yazılmış. Ya sandık oy çeteleleri tutanağa geçirilirken, ya da sandık tutanakları sisteme girilirken. Bu nedir! Belli ki sonu gelmeyecek..."

YSK Sandık Sonuçları Paylaşım Sisteminde (SSPS-KOKPİT) partimizin oylarını kontrol ediyorum. Bir sürü sandıkta TKP oyları başka partilere yazılmış. Ya sandık oy çeteleleri tutanağa geçirilirken, ya da sandık tutanakları sisteme girilirken.

Bu nedir! Belli ki sonu gelmeyecek... pic.twitter.com/HPXuFTiyI3 — Savaş Sarı (@SariSavas1971) May 16, 2023

Bornova'da CHP ve İYİP'in oylarının silindiği sandık

BirGün’ün İzmir Bornova’daki bir sandıkta yaptığı incelemede de oyların yanlış girildiği anlaşılıyor. CHP’nin YSK verilerini açtığı sistemde, Bornova’daki 1033 nolu sandıkta CHP 49, AKP 58 İYİ Parti 1, Yeşil Sol Parti 24, MHP 13 oy almış görünüyor. Ancak sandık sonuç tutanağına göre CHP 147, İYİ Parti 49 oy almış.

Bornova'da bir sandıktaki usulsüzlük

'CHP de itiraz sürecine katılmalı'

Diken gazetesi Ankara Temsilcisi Altan Sancar da, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, sandıkların kaydı sırasında çok sayıda oy kaydırmasının yapıldığına dair iddiaları gündeme getirdi.

CHP’nin de itiraz sürecine katılması gerektiğini gösteren bir veri. Yalova’da bir sandıkta CHP’nin oyları kaydırılmış. pic.twitter.com/pRGoA046oU — Altan Sancar (@altansancarr) May 16, 2023

teyit.org Diyabakır'a dikkat çekti

Öte yandan teyit.org da, sosyal medyada çokça paylaşılan Diyarbakır Bismil’deki sandığın durumunu inceledi. YSK’nin kesin sonuçları ve tutanakları henüz erişime açmadığı belirtilen incelemede, buna rağmen eldeki mevcut verilerin tutarsız olduğu belirtildi.

Diyarbakır Bismil'de 233 YSP oyunun MHP'ye yazıldığı iddiası hakkında bildiklerimiz 👇 pic.twitter.com/aVs53xsho0 — Teyit (@teyitorg) May 16, 2023

Bunlar gibi birçok örneğe dair sosyal medyada yapılan paylaşımlar devam ediyor.

Kamuoyu ayakta: #yskitirazsüresiniuzat

Twitter'da birçok farklı sandığa ilişkin paylaşılan 'oy kaydırma'larının ardından "#oylaryenidensayılsın" etiketi de ülke gündeminde ilk sıraya yerleşti. Saat 17.30 itibariyle etikete yaklaşık 70 bin tweet atılmış durumda.

Öte yandan Twitter'da "#yskitirazsüresiniuzat" etiketine de 60 binden fazla tweet atıldı ve etiket ülke gündeminin ikinci sırasına yerleşti.

HDP’li Tiryaki de dikkat çekmişti

Söz konusu iddiaların çok sayıda benzeri sosyal medyada tartışılırken HDP YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki de bu konuya dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bugün yaptığı açıklamada, “Çok sayıda sandıkta, sandık sonuç tutanağının sisteme yanlış girildiğine dair elimizde veriler var” diyen Tiryaki, bu tip yanlış sonuç girilen sandıklardan örnekler vererek, “Yüzlerce arkadaşımız 14 Mayıs akşam saatlerinden itibaren bu veriler üzerinde çalışıyor. Ülke çapında sayım ve döküm cetvelleri ile sandık sonuç tutanakları arasındaki tutarsızlıkları tespit ediyor. Sandık sonuç tutanakları ile SİP Port sistemine girilmiş verileri karşılaştırıyor. Bunların düzeltilmesi için itiraz ve başvurularda bulunuyoruz. Şimdiye kadar yapılan itirazların önemli bir bölümü düzeltildi. Örneğin 1085 no’lu sandıkta Yeşil Sol Parti 174, Adalet ve Birlik Partisi 0 oy almışken bizim oylarımızın tamamı Adalet ve Birlik Partisi’ne yazılmıştı. İtirazlarımız sonucunda bu düzeltildi” ifadelerini kullandı.