Yeşil Sol Parti'nin oyları MHP ve Yeniden Refah'a yazılmış

14 Mayıs seçimleri bitti ancak usulsüzlük tartışmaları sürüyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verilerinin açıklamasının ardından, sandıklarda yaşanan usulsüzlükler de ortaya çıkmaya devam ediyor.

Artı Gerçek'ten Remzi Budancir'in haberine göre, Diyarbakır başta olmak üzere birçok kentte Yeşil Sol Parti’nin aldığı oyların bir bölümünün MHP ve Yeniden Refah Partisi’ne yazıldığı YSK’nın açıkladığı sandık sonuç listesiyle ortaya çıktı.

En somut örnek, Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Esma Ocak İlkokulu'ndaki 1234 Nolu sandıkta geçerli oylarda yaşandı. Sandıkta Yeşil Sol Parti’nin aldığı 233 oy MHP’ye yazıldı. Tutanakların sisteme yanlış kaydedildiği, YSK sonuçlarının açıklanmasıyla ortaya çıktı. Yeşil Sol Parti buna ilişkin itirazını yaptı.

Şanlıurfa'da Yeşil Sol Parti'nin vekil sayısı 5'e yükseldi

Urfa'da ise Yeşil Sol Parti’nin 4 vekil çıkardığı açıklanmıştı. Ancak yapılan itirazların ardından bazı sandıklar tekrar sayıldı ve Yeşil Sol Parti'nin milletvekili sayısı 5’e yükseldi. 1 millet vekilinin Yeşil Sol Parti’ye geçmesinin ardından bu defa sonuçlara AKP itiraz etti.

Batman'da 1 vekili azaldı

Batman’daki ilk sandık sonuçlarına göre Yeşil Sol Parti’nin 4, AKP’nin ise 1 vekil çıkardığı açıklanmıştı. Yurtdışı oylarının sisteme dahil edilmesiyle Yeşil Sol Parti'nin bir milletvekili AKP’ye geçti. HÜDA PAR'lı Serkan Raman'ın böylece Meclis'e girdiği belirtildi. Ancak habere göre, Batman'da da usulsüzlüklerle ilgili iddialar var. Yeşil Sol Parti Batman’da sonuçlara ilişkin itirazda bulundu.

İhlallerin yaşandığı yerlerden biri de deprem bölgesi. Antep, Adıyaman kentlerinde de ihlal haberleri geliyor. Yeşil Sol Parti Adıyaman’da ihlal tespit ettiği sandıklara itiraz etti. Sandıklarla ilgili işlem yapılması durumunda sonucun değişebileceği belirtiliyor.