YSK'den 'kahve' kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim yasakları kapsamında kapalı olacak yerler arasına kahve zinciri Starbucks'ı da aldı.

Kurul, Starbucks'ı bünyesinde bulunduran Shaya Kahve Sanayi A.Ş'nin, Starbucks'ın seçim günü kapalı olacak mekanlar arasında bulunup bulunmadığına ilişkin görüş istemesi üzerine yaptığı değerlendirmede, Starbucks'ın da kahvehane statüsünde olduğu gerekçesiyle kapalı olmasına karar verdi.

Mesailerin oy vermeye uygun düzenlenmediği iddia edildi

Starbucks işçilerinin mesai saatlerinin seçimde oy vermeye uygun bir şekilde düzenlenmediğine ilişkin iddialar sosyal medyada yer almıştı. Starbucks konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çalışanlarımızın mesai saatlerinin oy kullanmalarına engel oluşturacak şekilde planlandığı bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır. Tüm mağazalarımızın operasyon saatleri çalışanlarımızın oy kullanması uygun şekilde ayarlanmıştır" dedi.