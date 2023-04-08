YSK’den hakkında koruma kararı bulunan kadın seçmenlerle ilgili karar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, YSK Başkanlığı’na gönderdiği yazı ile hakkında gizlilik kararı olmayan ve ikamet adresinden farklı bir ildeki konukevinde kalan kadınlar, hakkında gizlilik kararı bulunan ve yerleşim yeri adresi olarak görünen ŞÖNİM’den farklı bir ildeki konukevinde kalan kadınlar ile konukevi dışında başka bir adreste kalan kadınların, bulundukları ilçelerde oy kullanmasının sağlanıp sağlanamayacağını sordu.

Milliyet'te yer alan habere göre, YSK, koruma kararı bulunan seçmenin durumunu ilçe seçim kurulu başkanlığına bildirmesi ve ilçe seçim kurulu başkanlığınca uygun görülmesi halinde sandık çevresine asılacak sandık seçmen listesinde; adının ve soyadının ilk harflerine yer verilmesine, adres bilgilerinin, ana ve baba adının, doğum tarihi ve doğum yeri bilgilerinin tamamının, T.C. kimlik numarasının ortasında yer alan beş karakterin “*” işareti ile gizlenmesine karar verdi.