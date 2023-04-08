HÜDA PAR'lı Çiftçi: Evlilik dışı ilişkilerin önüne geçilmelidir

"Batı tipi hayat tarzının ürünü olan evlilik dışı ilişkiler nesil emniyetini tehdit eden davranışlardır" diyen HÜDA PAR Genel Merkez Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Zehra Çiftçi, “İnancımız ve medeniyet değerlerimiz bizim yegâne ölçümüzdür" diye konuştu.

HÜDA PAR resmi Twitter hesabından yayınlanan videoda, Çiftçi "Sorun yaşayıp boşanma aşamasına gelmiş eşler arasında sulhu sağlamak için arabuluculuk yapmak isteyen sivil toplum kuruluşlarına veya şahıslara imkan verilmeli, bu girişimler devlet tarafından teşvik edilmelidir" dedi.

Çiftçi, "Kadınlara hizmet veren kurum ve kuruluşlarda sadece kadınlar çalışmalıdır" ifadelerini kullandı.