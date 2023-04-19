YSK'den aday bakanlarla ilgili karar

Muhalefet partileri milletvekili adayı olan bakanların istifa etmesi gerektiğini, istifa etmemeleri halinde adaylıklarının kabul edilmemesi yönünde Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruda bulunmuştu.

NTV'nin haberine göre, başvuruyu inceleyen YSK, muhalefetin itirazını reddedetti. Kararda, bakanların atanma usullerinin farklı olması ve Meclis’te yemin etmeleri nedeniyle kamu görevlisi sayılamayacakları belirtildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra kabinede yer alan 16 bakan AKP listelerinden milletvekili adayı olmuştu.