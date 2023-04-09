'Erdoğan üç bakanı aday göstermedi'

Türkiye 14 Mayıs'ta meclis ve cumhurbaşkanı seçimine gidecek. Milletvekili listeleri bugün Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ediliyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında, “Kabinedeki 17 isim milletvekili adayı olacak. Yardımcım Fuat Oktay Ankara’dan aday olacak. 17 kabine üyemin hemen hemen her birine değişik illerde görevler vereceğiz, onları büyükşehirlerden aday yapmayı belirledik” açıklamasında bulunmuştu.

Kimler var kimler yok?

Hürriyet'in haberine göre Erdoğan, 'en fazla üç dönem vekil seçilebileceğine dair' kuralı istisnasız uyguladı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AKP grup başkanvekilleri Bülent Turan, Mustafa Elitaş ile Yılmaz Tunç, AKP genel başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Nurettin Canikli, Vedat Demiröz ve AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, 3 dönem kuralına takılan isimler arasında yer alıyor.

AKP'nin listesini bugün YSK’ya teslim edeceklerden biri de 'üç döneme takılan' Ali İhsan Yavuz oldu.

Üç bakan yok

Eski bakanlar Lütfi Elvan’ın Mersin’den, Faruk Çelik’in Artvin’den, Nihat Zeybekçi’nin ise Denizli’den ve Abdülhamit Gül’ün Gaziantep’ten aday gösterildiği ifade ediliyor.

Tüm bakanların vekil listelerinde olacağı belirtilmişti ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Derya Yanık’ın aday gösterilmediği öğrenildi.