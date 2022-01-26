YSK'da 'erken seçim' iddialarını kuvvetlendiren görüşme

Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) bugün yaptığı toplantıda 'erken seçim' ihtimallerine işaret eden çeşitli hazırlık kararları aldı. YSK'nın aldığı kararlar çerçevesinde, 200 bin adet karton oy verme kabini, 50.000 adet seyyar sandık kurulları için oy verme kabini, 3.450 ton oy pusula imali için kağıt ve 3.450 ton zarf imali için kağıt alımı talepleri kurulca kabul edildi.

Resmi açıklamalara göre seçimlere daha 1,5 yıl varken bu adımın şimdi atılmasıysa 'erken seçim' tartışmalarını canlandırmış durumunda.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kurmayları sürekli seçimlerinin 2023 yılının haziran ayında yapılacağını tekrarlarken Millet İttifakı'ysa erken seçim talep etmeye devam ediyor.

Konuya ilişkin OdaTv'ye konuşan İYİP'in YSK Üyesi Mustafa Tolga Öztürk, bu gibi alımların YSK tarafından her zaman "rutin" olarak tanımlandığını belirtirken 31 Mart Seçimlerinde 196 bin sandık kurulmuşken 200 bin adet karton oy verme kabininin alınmasının "normal gelmediğini" söyledi.

'Genel ve yerel seçim birlikte yapılabilir' iddiası

Ayrıca tekrarlanan İstanbul yerel seçimlerinde bile 156 seyyar sandık kurulmuşken Türkiye geneli için 17 bin adet seyyar sandık alımını da garipsediğini söyleyen Öztürk, 5 bin top mavi, sarı, beyaz renkteki kağıt alımının da "genel ve yerel seçimlerin birlikte yapılabileceği mesajını taşıdığını" öne sürdü.