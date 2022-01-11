AKP ve MHP'den seçim yasası adımı: 'Erken seçim' ayarı

Edinilen bilgiye göre, seçim yasasında kısmi değişiklikler öneren taslağın hazırlıkları tamamlandı. AKP kaynakları "erken seçim algısı oluşmaması" için teklifin şubat ayından sonra gündeme getirileceğini dile getirdi.

İHA'nın haberine göre, yapılacak değişikliklerin uygulanabilmesi için seçime en az bir yıl kalması gerektiğini hatırlatan kaynaklar, "muhalefetin seçim güvenliğini artıracak her önerisinin değerlendirileceğini" ekledi.

Söz konusu teklifte barajın yüzde 7'ye indirilmesi, istifa eden vekillerin 20 sayısını bulsa bile grup kuramaması ve il-ilçe seçim kurulu başkanlarının atanmasına yönelik düzenlemenin bulunacağı ifade ediliyor.