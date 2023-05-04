YSK yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 138 bin 743 oldu.

Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında saat 13.00 itibarıyla 1 milyon 138 bin 743 seçmen oy kullandı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Ayrıca, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Alman makamları ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanması neticesinde Bielefeld, Fulda, Limburg, Mannheim, Saarbrücken, Dortmund, Siegen, Ulm, Kiel şehirlerinde sandık kurulmasının mümkün olmayacağından, anılan yerlerdeki seçim iş ve işlemlerinin iptal edildiğini duyurdu.