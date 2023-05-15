YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim sonucunu açıkladı.
Yener, 09.45 itibariyle Erdoğan'ın oy oranını 49,40, Kılıçdaroğlu'nu 44,96 ve Sinan Oğan'ı 5,2 olarak açıklandı.
Sayımın sürdüğü ifade edildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
YSK son seçim sonucunu açıkladı
YSK Başkanı Yener, 9,45 itibariyle seçim sonucunu açıkladı.
Haber Merkezi
YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim sonucunu açıkladı.
Yener, 09.45 itibariyle Erdoğan'ın oy oranını 49,40, Kılıçdaroğlu'nu 44,96 ve Sinan Oğan'ı 5,2 olarak açıklandı.
Sayımın sürdüğü ifade edildi.