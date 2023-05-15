YSK son seçim sonucunu açıkladı

YSK Başkanı Yener, 9,45 itibariyle seçim sonucunu açıkladı.

Haber Merkezi

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim sonucunu açıkladı.

Yener, 09.45 itibariyle Erdoğan'ın oy oranını 49,40, Kılıçdaroğlu'nu 44,96 ve Sinan Oğan'ı 5,2 olarak açıklandı.

Sayımın sürdüğü ifade edildi.

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