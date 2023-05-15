AKP daha önceki seçimlerde vekil çıkaramadığı Dersim'de yine vekilsiz kalırken, bu seçimde vekil çıkaramadığı kentler arasına Hakkari de eklendi.
İki kentte de vekilleri Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi kazandı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - İstanbul
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İşte AKP'nin vekil çıkaramadığı iki kent
Bugüne kadar Dersim'den vekil çıkaramayan AKP, bu seçimde Hakkari'den de vekil çıkaramadı.
Haber Merkezi
AKP daha önceki seçimlerde vekil çıkaramadığı Dersim'de yine vekilsiz kalırken, bu seçimde vekil çıkaramadığı kentler arasına Hakkari de eklendi.
İki kentte de vekilleri Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi kazandı.