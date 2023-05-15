İşte AKP'nin vekil çıkaramadığı iki kent

Bugüne kadar Dersim'den vekil çıkaramayan AKP, bu seçimde Hakkari'den de vekil çıkaramadı.

Haber Merkezi

AKP daha önceki seçimlerde vekil çıkaramadığı Dersim'de yine vekilsiz kalırken, bu seçimde vekil çıkaramadığı kentler arasına Hakkari de eklendi.

İki kentte de vekilleri Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi kazandı. 

Haber

Erdoğan balkon konuşması yaptı: 'Açık ara öndeyiz'