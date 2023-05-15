Erdoğan balkon konuşması yaptı: 'Açık ara öndeyiz'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Ankara'da partisinin genel merkezi önünde toplanan kalabalığa yaptığı konuşmada "Seçimlerde en yakın rakibimize şimdiden 2 milyon 600 bin civarında fark attık. Kesin sonuçların çıkmasıyla bu rakamın çok daha yükseleceğine inanıyorum" dedi.

Erdoğan seçimin ikinci tura kalıp kalmadığının henüz belli olmadığını belirttiği konuşmasında "Sonucu beklerken, sizlerin burada bekleyişinize mukabele etmek için geleneksel balkon konuşmamızı şimdiden yapalım dedik" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"- Ülkemiz 14 Mayıs seçimleriyle bir demokrasi şölenini daha alnının akıyla tamamlamıştır.

- Kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz.

- Hem yurt içi oyların gayriresmi sonuçlarının belli olmasının hem yurt dışı oylarının sayımının biraz daha vakit alacağı anlaşılıyor.

- Biz, fersah fersah geride olduklarını kendilerinin de bildikleri bir tabloyu öndeyiz diye anlatarak milleti muhtemelen son kez kandırmaya çalışanlar gibi değiliz.

- Biz, milletimize karış hep harbi ve hasbi olduk. Bugün de seçimde açık ara önde olduğumuzu biliyor ancak, sonucun tam anlamıyla ne şekilde tecelli ettiği henüz resmen önümüze gelmediği için milli iradenin tezahürünü bekliyoruz.

- Sonucu beklerken, sizlerin burada bekleyişinize mukabele etmek için geleneksel balkon konuşmamızı şimdiden yapalım dedik.

- Türkiye dünyanın önde gelen demokrasileri arasında yer aldığını bir kez daha ispatlamıştır.

- Bu gerçeği seçime katılım oranıyla gösterdik. Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden birini yaşadık.

- CHP yöneticileri ve bazı belediye başkanlarının tamamen kendi iç hesaplaşmalarının ürünü feveranları bu gerçeği değiştirmiyor.

- Kayda değer hiçbir üzücü hadise yaşanmadan bu seçimi tamamladık.

- Cumhur İttifakı işi biliyor. Gereğini yaptınız. Herkesten de biz aynı demokratik olgunluğu bekliyoruz. Seçim kampanyasındaki tartışmalar artık geride kalmıştır. Herkes sözünü söylemiş, milletimiz de bugün kararını vermiştir. Artık, buna yeni yeni kılıflar uydurmanın anlamı yok. Milletimizin kararının ne olduğunu gayriresmi kesin sonuçları açıklandığı hep birlikte göreceğiz.

'2 milyon 600 bin civarında fark attık'

- Seçimlerde en yakın rakibimize şimdiden 2 milyon 600 bin civarında fark attık. Kesin sonuçların çıkmasıyla bu rakamın çok daha yükseleceğine inanıyorum.

- Seçimin ilk turda bitip bitmediğini henüz bilmiyoruz.

- 50'nin üzerinde bir oy oranıyla bu turu bitireceğimize inanıyoruz.

- Şayet milletimiz tercihini seçimin ikinci tura kalmasından yana yaptıysa onun da başımızın üstünde yeri var

- TBMM üyeliği seçimleri, mevcut tabloyla bile Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu kazanmasıyla neticelenmiştir.

- Şu anda parlamentoda çoğunluk Cumhur İttifakı'ndadır.

- Meclis'te çoğunluğu Cumhur İttifakı'na veren milletimizin tercihinin cumhurbaşkanlığı seçiminde de güven ve istikrardan yana olacağından şüphe duymuyoruz.

- Teröristlerle kol kola olmadık.

- Kandil'den talimat alanlarla beraber olmadık. Biz talimatı sadece rabbimizden ve milletimizden alırız."