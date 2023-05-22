YSK: Seçmen sayısı ve seçime katılım arttı, geçersiz oy sayısı azaldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel seçimlerinde, seçmen sayısı ve seçime katılım oranı arttı, buna rağmen geçersiz oyların sayısı azaldı.

24 Haziran 2018'de yapılan seçimlerde 56 milyon 322 bin 632 olan "yurt içi kayıtlı seçmen sayısı", 14 Mayıs'taki son seçimde 60 milyon 721 bin 745'e çıktı.

14 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçiminde, yurt içinde kayıtlı seçmenlerin 53 milyon 993 bin 683'ü oyunu kullandı. 24 Haziran 2018'deki seçimde ise yurt içi seçmen kütüğüne kayıtlı 56 milyon 322 bin 632 seçmenin 49 milyon 671 bin 344'ü sandığa gitmişti.

2018'deki yurt içi seçimlerinde 1 milyon 109 bin 260 olan geçersiz oy sayısı, 14 Mayıs seçiminde yurt içinde 1 milyon 20 bin 749 oldu.

Yurt içinde 2018 seçiminde yüzde 88,19 olan seçime katılma oranı, 14 Mayıs seçiminde yurt içi için yüzde 88,92'ye çıktı.

Yurt dışı seçimlerine katılım yüzde 5 arttı

YSK'nin 2018 ve 2023 seçimlerinin "yurt dışı sandıkları" verilerine göre, yurt dışında 2018'de 3 milyon 44 bin 837 olan kayıtlı seçmenin, 1 milyon 358 bin 584'ü oy kullanmaya gitti. Bu oyların 17 bin 366'sı geçersiz sayıldı.

14 Mayıs'ta yapılan seçimde ise yurt dışı sandıklarında, 3 milyon 423 bin 759 kayıtlı seçmenin, 1 milyon 691 bin 287'si oy kullandı.

Böylece, 2018 seçiminde, yüzde 44,62 olarak hesaplanan yurt dışında seçime katılım oranı, son seçimde yüzde 49,40'a çıktı. (AA)