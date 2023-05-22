YSK yurt dışında şu ana kadar kullanılan oy sayısını açıklandı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından yurt dışında ve gümrük kapılarında 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) alınan bilgiye göre, saat 10.00 itibarıyla yurt dışındaki seçmenlerden 1 milyon 099 bin 841'i yurt dışı temsilciliklerde, 54 bin 001'i gümrük kapılarında olmak üzere toplam 1 milyon 153 bin 842 kişi oy kullandı.

Yurt dışında oy verme işlemi 24 Mayısa son bulacak ancak gümrük kapılarında ise süreç 28 Mayıs saat 17.00’ye kadar devam edecek.