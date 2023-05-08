YSK oy pusulasında Erdoğan ismi altındaki siyah nokta için toplanacak

Hollanda’da bir sandıkta açılan oy pusulalarında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isminin yer aldığı kutucuğun üzerindeki siyah nokta tartışmalara neden oldu. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) bu pusulalarda Erdoğan dışındaki adaylara verilen oyların geçersiz olacağı yönündeki iddiaları değerlendirmek üzere yarın toplanması bekleniyor.

Hollanda Deventer’da cumhurbaşkanlığı seçimi için hazırlanmış olan 225 pusulada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isminin altındaki kutucuğun içerisinde siyah bir noktanın yer alması tartışmaları da beraberinde getirdi. Söz konusu pusulanın sosyal medyada paylaşılması üzerine Erdoğan’a oy verilmesi halinde siyah noktanın gözükmeyeceği, diğer adaylara oy verilmesi halinde ise siyah nokta nedeniyle bu oyların iptal edileceği yorumları yapıldı.

'Basım hatası, seçmen iradesine engel olmamalı'

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan da, iddialarla ilgili gerekli yasal başvuruları yaptıklarını belirtirken, YSK’nin de iddiaları değerlendirmek üzere yarın toplanacağı öğrenildi. YSK’de parti temsilcilerinin kendi aralarında yaptıkları değerlendirmede söz konusu siyah noktayı basım hatası olarak değerlendirdiği ve bir soruna yol açmayacağı yönünde kanaat bildirdiği de ifade edildi. Genel kanaatin “Basım hatası, seçmen iradesine engel olmamalı” şeklinde olduğu belirtilirken YSK’nin de bu yönde bir karar alması bekleniyor.

İYİP'li Öztürk: Sandık kurullarının karar alması yerinde olacaktır

İYİP'in YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk de, tüm seçmenlere aldıkları oy pusulalarını kontrol etme çağrısında bulunurken, şu ifadeleri kullandı:

“Seçmenler oy pusulalarının mühürlü olup olmadığını, üzerinde herhangi bir iz olup olmadığını kontrol etmeli. Ancak basına yansıdığı şekilde küçük bir noktanın varlığı halinde, değiştirilebilecek bir pusula yoksa bu şekilde oy kullanılmasında bir sakınca yoktur. Çünkü pusulaların büyük çoğunluğunda aynı iz varsa bu basım hatası olarak değerlendirilir. Yine de sandık kurullarının da söz konusu izle ilgili ‘oy kullanılmasına engel yoktur’ şeklinde bir karar alması da yerinde olacaktır.”