Avustralya'da açılmamış oy pusulalarında AKP mührü çıktı

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurtdışında oy verme işlemlerinin başlaması ile birlikte Avustralya'da yaşanan bir olay seçim güvenliği konusunda endişe yarattı.

Candaş Tolga Işık, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Avustralya'da açılmamış oy pusulalarında mühür vurulmuş pusulalar yer aldığını duyurdu. Işık'ın paylaştığı oy pusulasında mührün AKP'ye basıldığı görülebiliyor. Işık, olaya ilişkin tutanak tutulduğu bilgisini paylaştı.

Işık'ın paylaşımı şu şekilde:

"Avusturalya'dan bir sandık yetkilisi arkadaşımız yazmış. Fotoğrafını da göndermiş. 720'lik açılmamış oy pusulalarında bir partinin mührü vurulmuş pusulalar çıkmış. Sandık başındaki bir yetkili yakalamış, tutanak tutulmuş. Kabine girmeden önce pusulalarınızı mutlaka kontrol edin."