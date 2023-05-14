YSK: Erdoğan resminin arkasına mühür basılan pusulalar geçerli

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı seçime ilişkin oy pusulasına basılan mühürlerin pusulasının arkasına taşmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, sandık kurulu tarafından basılan mührün ön tarafa mürekkep izi şeklinde yansımasının pusulayı geçersiz hale etirmeyeceği belirtildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan YSK, "Oy pusulasının arkasına sandık kurulu tarafından basılan mührün ön tarafa mürekkep izi şeklinde yansımasından dolayı o adaya oy verilmiş olduğunun anlaşılamayacağı, diğer adaya vurulan mühür sonrasında bu yansıma izinden kaynaklı pusulanın geçersiz kabul edilemeyeceği açıkça belirtilmiştir" denildi.