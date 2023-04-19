YSK: Deprem bölgesindeki 7 ilin seçmen sayısı arttı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, 14 Mayıs’ta yurtiçindeki 60 milyon 697 bin seçmen 191 bin 910 sandıkta oy kullanacak.

Deprem bölgesindeki 11 ilde son yapılan seçim olan 2019 yerel seçimlerine göre seçmen sayıları değişti.

Hürriyet’in aktardığı YSK istatistiklerine göre deprem bölgesindeki 11 ilden 7’sinde seçmen sayısında artış, 4’ünde ise azalma görüldü. Deprem bölgesindeki 11 ildeki 2019’da toplam 8 milyon 563 bin 410 olan seçmen sayısı 8 milyon 993 bin 349’a çıktı. Böylece, deprem bölgesinde 2019 yerel seçimlerine göre seçmen sayısında yaklaşık yüzde 5 oranında değişim yaşandı.

Seçmen sayısı azalan iller

Malatya: Malatya’nın 2019’daki yerel seçimde 561 bin 708 olan seçmen sayısı 530 bin 714’e düştü. Kahramanmaraş: 2019’da 754 bin 604 olan seçmen sayısı 753 bin 287’ye geriledi. Hatay: Depremin en çok yıkıma yol açtığı illerden Hatay’da da 2019’da 1 milyon 67 bin 817 olan seçmen sayısı bir milyon 62 bin 40’a düştü. Hatay’da seçmen sayısı 5 bin 777 kişi azalmış oldu. Adıyaman: Seçmen sayısı 2019’da 405 bin 579 olan Adıyaman’da seçmen sayısı 6 bin 454 kişi geriledi.

Seçmen sayısı artan iller