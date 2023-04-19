Hatay'da enkazın yaklaşık yüzde 83'ü kaldırıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da enkazın yüzde 82,9'unun kaldırıldığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda il genelinde 21 bin 505 yıkık ve acil yıkılacak bina enkazının bulunduğunu ve bunun yüzde 82,9'una karşılık gelen 17 bin 829'unun kaldırıldığını belirten Soylu, "Günlük 15 bini bulan kamyon seferiyle bugüne kadar toplam 466 bin 676 kamyon seferi gerçekleştirildi. Hatay'da, enkaz kaldırma çalışmalarında 3 bin 106 kamyon, 1038 ekskavatör, toplam 4 bin 243 iş makinesi çalışıyor" ifadesini kullandı.