YSK Başkanı Yener’den açıklama

YSK Başkanı Ahmet Yener, oyunu kullandığı sırada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yener 'Herhangi bir adayın isminin üstü çizilmemesi gerekiyor' dedi.

Haber Merkezi

YSK Başkanı Ahmet Yener, oyunu Arjantin İlkokulunda kullandı. Yener, oy verme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

Yener, müşahitlerin pusulada adaylıktan çekilen Muharrem İnce’nin olduğu kısmı karaladıklarına dair iddiaya “Bu iddianın doğruluğunu teyit edemedik. Sandık başkanlarımıza gerekli ikaz ve uyarılar yapılmıştır. Dün de kurulumuz açıkladı, şu anda cumhurbaşkanı aday pusulasında bir değişiklik mümkün değil. 4 aday yer almaktadır. Buradan yeniliyoruz, herhangi bir adayın pusulada üzerinin çizilmemesi gerekiyor” dedi.

Haber

CANLI - Dakika dakika 14 Mayıs seçimleri