YSK Başkanı Yener: Erdoğan yüzde 54,47, Kılıçdaroğlu yüzde 45,53

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu için oy sayma işlemi sürerken; 19.25 itibarıyla oyların yüzde 54.60'ının sayıldığını bildirdi.

YSK Başkanı Yener'in yaptığı açıklamaya göre, açılan mevcut sandıklara göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan yüzde 54,6 oranında oy aldı. Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 45,53 oranında oy aldı.

Yener yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

"An itibarıyla 26 milyon 781 bin 551 oy sayılmış olup geçerli oy 26 milyon 412 bin 590, geçersiz oy ise 368 bin 961'dir. Şu anda oyların yüzde 54,60'ı sayılmış vaziyettedir. Veri girişimiz devam etmektedir. Veriler anbean siyasi partilerle paylaşılmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan %54,47, Kemal Kılıçdaroğlu 45.53 oy oranına sahiptir."