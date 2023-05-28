Oy verme işlemi sona erdi: Resmi olmayan sonuçlar açıklandı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için Türkiye sandık başına gitti.

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek yarış için Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kuruldu.

Her seçimde olduğu gibi pek çok kentte usulsüzlük yaşandı. Öte yandan resmi olmayan sonuçlar da paylaşılmaya başlandı.

ANKA'nın paylaştığı verilere göre Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47,98, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,02 oy aldı. Sandıkların yüzde 98,71'i açıldı.

AA'nın verilerine göre ise Kılıçdaroğlu yüzde 47,91, Erdoğan yüzde 52,09 oy aldı. Sandıkların yüzde 98,68'i sayıldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ise saat 20.00 itibariyle yaptığı açıklamada oyların yüzde 75,42'sinin sayıldığını belirterek "Şu an itibarıyla Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde 53,41, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 46,59 oy oranına sahip" dedi.