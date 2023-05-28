Türkiye seçimlerin ikinci turu için sandık başına gitti: Oy verme işlemi sona erdi

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için Türkiye sandık başına gitti.

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek yarış için Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kuruldu.

Seçimin ikinci turunda oy kullanabilecek seçmen sayısı 64 milyon olarak belirlendi.

Oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı, 17.00'ye kadar devam etti.

17.00: Saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi sona erdi.

16.30: Fatih Portakal ve Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi Y.D. hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

14.42: Oy vermek için İstanbul’daki Saffet Çebi Ortaokulu'na gelen Erdoğan, seçim çalışmalarını yasaklara rağmen sürdürerek çocuklara para ve oyuncak dağıttı. Okul önünde Erdoğan lehine slogan da atıldı.

Seçime ilişkin açıklamada bulunan İnce, şu ifadeleri kullandı:

14.32: Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oyunu kullandıktan sonra yaptığı kısa açıklamada "Ümit ediyorum ki ülkemizin her yerinde bu kadar sakin, güzel bir ortamda vatandaşlarımız oylarını kullanıyorlardır" dedi.

14.32: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Ankara'da oyunu kullandı. Özdağ yaptığı açıklamada "Kim Cumhurbaşkanı seçilirse seçilsin, çok ağır sorunları üstlenecek bir yönetimle yola devam edeceğiz" dedi.

14.29: Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oyunu kullanmasının ardından yaptığı açıklamada “Siyasi değerlendirmeyi birkaç gün sonra bir basın toplantısı ile yapacağım. Cumhuriyetimiz tarihimiz boyunca ilk kez bir farklı seçim yaşıyoruz iki turlu bir seçim. Artılarını eksilerini, kim nerede ne yanlış yaptı, ne doğru yaptı birkaç gün sonra basın toplantısı ile anlatacağım." dedi.

14.05: Erdoğan’ın oy kullandığı okulda gerginlik yaşandığı belirtildi.

Sözcü'nün haberine göre Erdoğan’ın oy kullanmak için sıra beklediği anlarda sandık başında yaşanan gerginlik nedeniyle okulda bir anda sesler yükseldi. Bir yurttaşın "10 yıldır sana ulaşmaya çalışıyorum" diye bağırdığı duyuldu.

Seslerin yükseldiği tarafa bakan Erdoğan yanında bulunanlara olayın yatıştırılması talimatı verdi.

Tartışmanın neden çıktığı anlaşılamazken seslerin kesilmesi üzerine Erdoğan oy kullanacağı sandığa doğru ilerledi.

13.44: AGİT Seçim Gözlem Heyeti Başkanı Jan Petersen 'İlk turda yaptığımız gözlemleri ikinci turda da devam ettiriyoruz' dedi ve yarın bir basın açıklaması yapacaklarını duyurdu. Ankara'daki Kırkkonaklar Anadolu Lisesi'nde gazetecilere açıklama yapan Petersen "Bizim tavsiyelerimize uymak hükümete kalmış bir şey. Bizim tavsiyelerimizin üzerine bir şeyi değiştirmek veya devam etmek hükümetin seçimi. Yarın basın açıklamamız olacak ama final raporumuz da 2-3 ay sonra tavsiyelerimizin olduğu ve tam bir incelememizin olduğu şekliyle yayınlanacaktır. Ve o zaman tavsiyelerimiz görünür hale gelecek" dedi.

12.34: AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Saffet Çebi Ortaokulu'na gelerek seçimin ikinci turu için oyunu kullandı.

Oyunu kullanmasının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, "İkinci turu da 28 Mayıs’ta gerçekleştiriyoruz. Burada partiler yok 1 metre boyunda pusula yok. Sadece 2 aday söz konusu. Bu iki adaya halkımız oyunu vereceği için seri şekilde oylama bitecektir. Türk demokrasi hayatında ilk defa böyle bir oylama şahit olduğumuz vaka ve bu dünya tarihinde yüzde 90’a varan katılımla gerçekleşen yok. Demokratik mücadelesini en güzel şekilde verdi. Ülkemiz milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Katılım son ana kadar rehavete ulaşmadan gerçekleşmesini vatandaşlarımdan rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

12.16: Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bulunan Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Baskıdan kurtulmak için, otoriter bir yönetimden kurtulmak için bütün vatandaşlarımı sandığa davet ediyorum. Oylarını kullansınlar, oylarını kullandıktan sonra da sandığa sahip çıksınlar. Bu çok zor bir seçim, her türlü iftira atıldı. Ama ben halkın sağ duyusuna güveniyorum, mutlaka özgürlük gelecek. Oy kullanan ve oyunun hakkını arayan bütün vatandaşlara buradan teşekkürlerimi gönderiyorum."

11.55: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu kullandı. Bahçeli, "Türk milleti olgunluk içerisinde bir seçim dönemi yaşamıştır. Milletimize hayırlı uğurlu olmasını Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

11.40: Cumhurbaşkanlığı birinci tur seçiminde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak 5.17 oranında oy alan Sinan Oğan, ikinci tur için oyunu kullandı. İkinci turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alan Oğan, oy verdikten sonra, "Ülkemizde bu seçimin istikrar getireceğini ve hayırlı olacağını ve bunda da bizim katkımız olacağını ümit ediyorum" diye konuştu.

11.38: Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Beylikdüzü'nde oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Burası güzel bir okulumuz, Yükseloğlu İmam Hatip Lisesi. Oyumuzu kullandık, işallah bugün Türkiye Cumhuriyetimizin demokrasisi adına sorunsuz geçmesini diliyoruz. Demokrasi mücadelemiz neredeyse 200 yıla yakın. 200 yıldır insanlar bireysel hak ve özgürlükleri için bu topraklarda mücadele ediyorlar. Bu yönde görevi olan insanlar var, hepsini selamladım az önce. Görevlerinde başarılar diliyorum. Mesele atılan her oyun doğru bir şekilde adresine ulaşmasını sağlamak."

11.30: HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Başakşehir Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Oy kullanma işleminin ardından gazetecilere açıklama yapan Yapıcıoğlu, "14 Mayıs'ta sandıkların başına gittik, seçimler tamamlandı ama cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. İlk defa ikinci tur oluyor, bu da ikinci seçim. Hayırlı olsun kazasız belasız kavgasız görüntüsüz bir şekilde seçimler sonuçlanır. Milletimizin iradesi en sağlıklı şekilde tamamıyla sandığa yansır ve sandığa yansıyan irade neyse olduğu gibi oradan çıkar. Sonuç ne olursa olsun sandıktan çıkanı herkes kabul etmeli. Ben inanıyorum ki milletimiz engin sağduyuyla en hayırlı olanı takdir edecektir" dedi.

10.42: YSK Başkanı Ahmet Yener, oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Yener, "Vatandaşlarımız ilk turda olduğu gibi hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun bir katılım göstermektedir. Şu ana kadar seçimler sıkıntısız problemsiz devam etmektedir. Bu seçimde sadece cumhurbaşkanı adayları yarıştığı için, sonuçları daha erken sonuçlandıracağımızı düşünüyoruz. Saat 17.00'dan sonra kurul yayın yasağının ne zaman kaldırılacağını kararlaştıracak" diye konuştu.

10.30: İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Üsküdar'da eşi Tuncer Akşener ile oyunu kullandı.

10.20: DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eşi Zeynep Babacan ile oyunu kullandı. Ali Babacan, sandık görevlilerine son ana kadar işlerinin başında olmaları konusunda çağrı yaptı.

09.40: Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter'dan "Oy verme hakkınızı kullanın lütfen" dedi.

09.00: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oyunu kullandı. Soylu oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, vatandaşlara nüfus müdürlüklerinin açık olduğunu hatırlattı. Süleyman Soylu, "601 bin 251 personelimiz, polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz ve güvenlik korucumuz bu seçim için görevlendirilmiştir" dedi.

08.00: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için oy verme işlemi, ülke genelinde 191 binden fazla sandıkta saat 08.00 itibarıyla başladı.

Oy verme, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

07.30: Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda sandıklarda görev alan sandık başkanları ve memurlar ile parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara geldi. Oy verme işlemini başlatmadan önce hazırlıklarını yapan görevliler, sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti.