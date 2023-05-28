Sandık başında yaşanan usulsüzlükler gün boyu soL'da

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için Türkiye sandık başına gidiyor.

Seçimlerde oy verme ve sayım işlemleri sırasında yaşanacak usulsüzlükleri gün boyunca soL'a bildirebilirsiniz.

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14.12: Sınıfa topluca giren AKP'liler oy kullanımını durdurdu

İstanbul Sarıyer Reşitpaşa'da bulunan Osman Saçmacı Ortaokulu'nda AKP'liler yaşlılarla beraber oy kullanma kabinine girmeye çalıştı. Sandık kurulu izin vermeyince AKP avukatları ve müşahitleri sandık olan sınıfa topluca girerek kurulun çalışmasına engel oldu. Seçmenlerin oy kullanımını durduran AKP'liler sandık kurulu üyelerine hakaret etti. AKP'liler hakkında tutanak tutuldu. Sandıkta polis eşliğinde oy kullanımı devam ettirilmeye çalışıyor.

14.04: Görev belgesini vermeyen polis memuru oy kullandı

İstanbul Kartal'daki Şehit Şükrü Bayrakçı İlkokulu'nda üzerinde polis üniforması bulunan bir polis oy kullandı. Sandık kurulu üyelerinin 142 belgesi istemesine rağmen görev belgesini vermeyen polis itirazlara rağmen oy kullandı, seçimde görevli olmadığını kendi sandığında oy kullandığını söyledi. Seçimde hangi polislerin görevli hangi polislerin görevli olmadığının tespit edilmesinin imkansız olması ile mükerrer oy kullanımına dair ciddi şüpheler oluştu. Sandık kurullarında bulunan üyelerin başka bir sandıkta oy kullanması mümkün değilken benzeri uygulamanın polisler için uygulanmaması şüpheleri artırıyor.

13.51: AKP'liler parti logolu ve Erdoğan resimli bedava internet paketi dağıtıyor

İstanbul Üsküdar'da Şehit Kader Sivri Ortaokulu'nda AKP'liler bedava internet paketi dağıtıyor. Seçim yasaklarını çiğneyen AKP'lilerin üzerinde Erdoğan ve parti logosunun yer aldığı 1 gb'lik internet paketini okulda dağıttıkları görüntülendi:

13.30: Erdoğan resmi giydirilmiş araç okul önüne park edildi

İstanbul Esenyurt'ta Mehterçeşme Mahallesi'nde oy kullanma işlemlerinin sürdüğü Yusuf Akdaş İlkokulu önünde Erdoğan resmi giydirilmiş suv araç park edilmiş şekilde görüntülendi:

13.21: Ümraniye'de bir okulun yanında Erdoğan afişi

Ümraniye'de oy kullanma işlemlerinin sürdüğü Genç Osman İlkokulu'nun yanındaki bir binada seçim yasaklarına karşın halen Erdoğan afişinin asılı olduğu görüldü.

13.08: Erdoğan'a açık oy kullandı, TKP'li müşahitlerin müdahalesiyle oy geçersiz sayıldı

Kocaeli'de Çayırova Emek Mahallesi Tahsin Tarhan Ortaokulu 1148 no'lu sandıkta Erdoğan'a açık oy kullanan bir kişi oyu sandığa atmadan, TKP müşahitleri tarafından engellendi. Oy geçersiz sayıldı.Tutanak tutuldu.

13.02: Kahramanmaraş'ta kabine 2 kişi girerek oy kullandı, itiraz edenlere müdahale

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi 1320 numaralı sandıkta 3 kez seçim kabinine iki kişi girerek oy kullandı. Millet İttifakı müşahiti itiraz etmesine rağmen polisler olaya müdahale etmedi, aksine müşahite müdahale etmeye çalıştılar.

13.00 Eşi yerine oy kullanan seçmen

İstanbul Kartal Selma Akay Ortaokulu'nda 2443 no'lu sandıkta bir seçmenin eşi yerine oy kullandığı tespit edildi. Olayla ilgili tutanak tutuldu.

12.45: Urfa'da toplu oy kullanılmasına itiraz eden Şeker: 30 kişilik grup linç girişiminde bulundu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Karaali köyünde toplu oy kullanıldığı tespiti yapan CHP’liler saldırıya uğradı. Darp edilen eski CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, 30 kişilik bir grubun linç girişiminde bulunduğunu belirterek, “Taziye evinde sandıkları toplamışlar, okula toplamamışlar. Karaali İlkokulu sandığı olarak geçiyor. 1 oy bize 366 oy Erdoğan’a olarak oy kullanılıyor. Gelmeyenler yerine oy kullanılıyor. Linç girişiminden sonra yine usulsüzlük yapmışlar, Mahmut Tanal vekil geldikten sonra ben oradan ayrıldım” dedi.

Toplu oy kullanıldığı tespiti üzerine Şanlıurfa Eyyübiye ilçesi Karaali köyüne giden CHP’liler saldırıya uğradı. 30 kişilik grubun saldırısında darp edilen eski CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, hastaneye giderek tedavi oldu.

ANKA Haber Ajansı’na konuşan Şeker, şunları söyledi:

“Taziye evinde sandıkları toplamışlar, okula toplamamışlar. Karaali İlkokulu sandığı olarak geçiyor. 1 oy bize 366 oy Erdoğan’a olarak oy kullanılıyor. Gelmeyenler yerine oy kullanılıyor. Kadınların bir tanesi oy kullanmaya gelmedi. Linç girişiminden sonra yine usulsüzlük yapmışlar, Mahmut Tanal vekil geldikten sonra ben oradan ayrıldım.

Ben savcılığa şikayetlerimizi veriyoruz, tutanakla ilgili işlemleri de yapıyoruz. Bize linç girişimi oldu. 30 kişilik bir grup biz sandık görevlilerine linç girişiminde bulundu. Biz gözlemci olarak oradaydık. Burnumuzda filan darp izleri var. Sandığa sahip çıkın. Biz demokrasiyi korumak için mücadele ediyoruz.”

12.22: Sandıkları gezip 'Erdoğan'ın selamı'nı ileten AKP'lilerden, tepki gösterenlere 'gözaltı' tehdidi

İstanbul Kadıköy'de bulunan Göztepe İlkokulu'nda AKP'li olduklarını belirten bir grup, sınıfları dolaşarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiklerini söyledi.

Tepkiler üzerine gruptan bir erkek bir kadın müşahide saldırı girişiminde bulundu.

AKP'li grubun okulun girişindeki sokağa park ettiği BMW'nin de yolu kapattığı görüldü. Burada mahallelinin, yolu kapatan arabanın sahibini aradığı görülürken okul önünde de tartışma yaşandı.

Kolluk güçlerine müdahale etmeleri çağrısı yapan müşahitler ve yurttaşlar, AKP'lilere tepki gösterirken gruptan birinin "Bu sandığa dikkat edin, gün sonunda hepsi gözaltına alınacak" sözleriyle halkı ve müşahitleri tehdit ettiği görüldü.



11.37: Ümraniye'de bir okulda AKP logolu bardaklar

İstanbul Ümraniye Esenşehir Mahallesi'nde oy verme işlemlerinin devam ettiği Celaleddin Ökten Hoca İmam Hatip Ortaokulu'nda AKP logolu bardak görüntülendi:

11.23: AKP'liler TKP müşahitlerini dışarı çıkarmaya çalıştı

İstanbul Ümraniye'de Kazım Karabekir Ortaokulu'nda AKP'liler TKP müşahitlerinin okulda bulunamayacağını söyleyip dışarı çıkarmaya çalıştı.

AKP'lilerin, dışarı çıkarmaya çalıştığı TKP müşahitlerinin üstüne yürüdüğü görüldü.

11.18: Şanlıurfa'da toplu oy kullanımı: 'İster avukat, ister Allah ol'

Şanlıurfa Akçakale’deki Yazlıca Ortaokulu’nda toplu oy kullanıldığı iddiası üzerine okula giden avukatlar; “İstersen avukat, istersen Allah ol. Kimse girmesin içeriye” denilerek engellendi.

Şanlıurfa Akçakale’deki Yazlıca Ortaokulu’nda toplu oy kullanıldığı iddiası üzerine giden avukatlar engellendi.

Avukat Ronayi Paydaş, okul kapısında ve bahçesindeki gerginlik sırasında çekilen görüntüleri, Twitter hesabında paylaştı.

Paydaş, “Görevli olduğumuz bölgelerden Akçakale Yazlıca kırsal mahallesindeyiz. Burada toplu oy kullanımını engellerken hem biz hem de sandık görevlilerimiz saldırıya uğradık, tehdit ve hakaretlere maruz kaldık. Şu an can güvenliğimiz olmadığı için, suç duyurusu ve şikayet için köyden ayrıldık” dedi.

Paydaş’ın paylaştığı videoda, avukatlara “İstersen avukat, istersen Allah ol. Kimse girmesin içeriye” denildiği görüldü.

11.00: CHP'li eski vekil ve müşahitler darp edildi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul milletvekili Ali Şeker'in Şanlıurfa'da görev yaptığı sandık başında kadınların yerine oy kullanılmasına itiraz ettiği için darp edildiğini duyurdu.

Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul Milletvekilimiz Ali Şeker, ilk turda bütün oyların kullanıldığı ve tek adaya çıktığı Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Karaali köyünde görev yapıyor. Kadınların yerine oy kullanılması gibi usulsüzlüklere itiraz ettiği için müşahitlerimizle darp edildi, telefonları kırıldı" dedi.

10.49: Çanakkale'de 'Oy ve Ötesi' görevlileri takibe alınmak isteniyor

soL Haber Portalı'na gelen bir ihbara göre Çanakkale'nin Kepez İlçesi'nde Oy ve Ötesi'nden müşahit olan kişilerin kimler ve kaç kişi olduklarına dair, kimliği belirsiz bir kişi tarafında veri toplandığı ifade edildi.

İlçede bulunan Kepez Vahit Tuna Lisesi'ne gelen şahsın katları gezerek "Oy ve Ötesi'nden kimse var mı? Kaç kişiler" diyerek veri toplamaya çalıştığı ortaya çıktı. Vahit Tuna Lisesi'nden çıkıp Atatürk İlkokuluna giden şahsın benzer verileri toplamaya devam ettiği ortaya çıktı.

10.12: AKP'liler Erdoğan'a açıktan oya itiraz eden TKP müşahidinin üstüne yürüdü

Ankara Sincan'da bulunan bir okulda, sandık görevlisinin açık alanda Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermesi üzerine TKP müşahidi duruma itiraz etti.

AKP'lilerin itiraz eden müşahidin üzerine yürümesi sonucunda olay yerinde arbede çıktığı belirtildi. Yaşananların ardından olayla ilgili tutanak tutuldu.

09.26: Seçim kabinine 3 kez iki kişi girerek oy kullandı

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi 1320 numaralı sandıkta seçim kabinine 3 kez iki kişinin girerek oy kullandığı aktarıldı.

Millet İttifakı müşahitinin itiraz etmesine rağmen polislerin olaya müdahale etmediği, aksine müşahite müdahale etmeye çalıştığı kaydedildi.

Okul temsilcisinin de 'Burada bulunamazsınız' gerekçesiyle bina dışına çıkartıldığı belirtildi.

08.50: Polisler üzerinden usulsüz oy kullanımına müdahale: İki yerde birden durduruldu

İstanbul Kadıköy'de bulunan İhsan Sungu İlkokulu'nda belgesi olmayan bir polis ve bir bekçi oy kullanmaya çalışırken müşahitler ve sandık görevlileri tarafından engellendi.

TKP müşahitlerinin verdiği bilgiye göre, sandık başkanının belgesi olmayan polis ve bekçi için oy kullanabilir demesine karşılık, olay, itiraz sonucunda YSK'ye iletildi. YSK'den karar çıkmadan oy kullandırılmayacağı bilgisi iletildi.

İstanbul Sarıyer Reşitpaşa'daki Karacapaşa İlkokulu'nda da belgesi olmayıp oy kullanmak isteyen polislerin müşahitler tarafından engellendiği aktarıldı.