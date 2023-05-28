YSK Başkanı: Oy verme sürecini etkileyen olumsuz bir durum olmadı

Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener, "Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oy verme süreci sona ermiştir. Kurulumuza şu ana kadar yansıyan ve oy verme işlemlerine etkisi olan herhangi olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır" dedi.

Yener, "Süreç içerisinde kurulumuza gerilen itirazlar da değerlendirilmiş, ilgili il ve ilçe seçim kurullarına gönderilmiştir. Seçimlerin Türk milletine ve demokrasimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.