YSK başkanı: Elektronik seçim sistemi geliyor

Türkiye, ABD, Estonya, İsviçre, Kanada ve Brezilya gibi ülkelerde uygulanan elektronik seçim sistemine geçmeye hazırlanıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Türkiye’nin elektronik seçime geçmesinin şart olduğunu belirterek, bu konuda yerel seçimlerden sonra çalışacaklarını açıkladı.

Hürriyet’ten Oya Armutçu’ya konuşan Yener, "Bir ya da iki seçim sonrası elektronik oylamaya belki önce yurtdışından başlarız. Seçmen sayımız daha az diye. Türkiye nihayetinde elektronik oylamaya geçecek. Kurulda, 2014’te bu konuda bir çalışma yapılmış. Yurtdışına kurul üyelerimiz siyasi parti temsilcileriyle beraber gitmiş ama bu çalışmanın devamı gelmemiş. Biz de bu konuyu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yener, "Bunun teknik olarak incelemesi yapılacak. Bizdeki mühendis arkadaşların da fikirlerini alıp bir rota çizeceğiz. Ama bunların hepsi yerel seçimlerden sonra. E-DEVLET üzerinden de olabilir. Bu alternatiflerin hepsi incelenecek, düşünülüp değerlendirilecek. Elektronik oylamaya geçilmesi benim düşünceme göre şart. Benim şahsi kanaatim bir seçim ya da iki seçim sonrası da olsa elektronik oylamaya geçilmesinin faydalı olacağıdır" diye konuştu.

Elektronik seçim sistemi ABD, Estonya, İsviçre, Kanada ve Brezilya gibi ülkelerde uygulanıyor.