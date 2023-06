Türkiye Komünist Partisi, Şanlıurfa'da Menzil Tarikatı’na bağlı Semerkand Vakfı’nın denetimindeki medreseye zorla gönderilen 12 yaşındaki çocuğun cansız bedeninin medresenin bitişiğindeki ahırda asılı olarak bulunmasına ilişkin açıklamada bulundu.

TKP Şanlıurfa İl Örgütü tarafından yapılan açıklamada, "Tüm tarikat ve cemaatler, ve bunlara bağlı her tür yurt, medrese, vakıf ve dernekle beraber derhal dağıtılmalıdır. Sözümüz olsun çocuklarımızı bu cehennemden kurtaracağız" denildi.

"Bir çocuğumuz daha yaşamdan kopmasın diye: Tarikat ve cemaatler dağıtılmalıdır" başlıklı açıklama şöyle:

"Bugün tarikatların karanlığı bir çocuğumuzu daha yaşamdan kopardı. Şanlıurfa’da üç gündür aranan 12 yaşındaki Abdülbaki Dakak’ın cansız bedeni, yatılı olarak kaldığı Menzil Tarikatı’na bağlı Semerkand Vakfı’nın denetimindeki medresenin ahırında bulundu.

Bir yanda çocuğunun eğitim almasını, okuyup büyük insan olmasını isteyen biz emekçiler, diğer yanda yüzbinlerce liradan başlayan özel okul ücretleri… Bir yanda AKP’nin devlet okullarına manevi danışman kisvesi altında atadığı imamlar, diğer yanda belediye başkanlarının, milletvekillerinin katılımıyla açılan tarikat-cemaat yurtları, medreseleri…

Uzun lafın kısası biz yoksullara, emekçilere dedikleri şu: Parası yeten çocuğunu özel okula gönderecek, parası olmayanın çocuğu tarikatlara, dinci eğitime mahkum olacak… Biz de bunun karşısında susacağız…

Çalışırken her gün ölümle burun buruna geleceğiz; yetmezmiş gibi, çocuklarımız tarikat yurtlarında, tarlalarda, fabrikalarda can verecek… Biz de buna “kader” diyeceğiz.

Böyle kader bize bunu yaşatanların olsun. Bize kader diye diye dayattıkları bu adaletsizliklerin hesabını tek tek soracağız. Çocuklarımızı tarikat şeyhlerinin, dini siyasete alet edenlerin, özel okul patronlarının insafına terk etmeyeceğiz.

Tüm tarikat ve cemaatler, ve bunlara bağlı her tür yurt, medrese, vakıf ve dernekle beraber derhal dağıtılmalıdır. Devletin görevi okullara imam atamak veya özel okul patronlarını zengin etmek değil, her çocuğun ücretsiz bir şekilde laik ve bilimsel eğitime erişebilmesini sağlamaktır. Laik ve bilimsel eğitim bir tercih değil, en temel ihtiyaç ve her çocuğun hakkıdır. Çocuklarımızı hep birlikte bu hakka kavuşturacağız.

Sözümüz olsun çocuklarımızı bu cehennemden kurtaracağız. Eğitimin kimsenin inancına veya tercihlerine göre şekillenmeyeceği, laik bir ülke kuracağız. İnsanların iyi bir eğitime cebindeki paraya göre değil, ücretsiz bir biçimde erişebildiği bir ülke kuracağız. Kaybettiğimiz çocuklarımıza borcumuz olsun."