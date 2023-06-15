12 yaşındaki çocuk zorla gönderildiği medresenin yanındaki ahırda ölü bulundu!

Şanlıurfa'da bir ahırda ölü bulunan 12 yaşındaki Abdülbaki Dakak’ın, ailesi tarafından gönderildiği Semerkand Vakfı'nın denetimindeki medreseden birkaç kez kaçma girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre 13 Haziran’dan bu yana kayıp olan 12 yaşındaki Abdülbaki Dakak, Eyyübiye ilçesinin Beşat kırsal mahallesinde bulunan bir ahırda dün asılı bir halde bulundu. Olaya dair soruşturma başlatılırken, dikkat çekici detaylar ortaya çıktı.

2 defa kaçtı, ailesi tarafından zorla geri getirildi

Edinilen bilgilere göre; kente bağlı Ceylanpınar ilçesinde ikamet eden Dakak, bir yıl önce ailesinin zorlamasıyla 85 kilometre uzaklıktaki Beşat Mahallesi’nde bulunan Menzil tarikatı mensuplarının kurduğu Semerkand Vakfı’nın denetiminde olan medreseye gönderildi. Dakak, hem medreseye hem de mahallede bulunan ilköğretim okulunda “eğitim” görürken, bir yıl içinde 2 defa kaçarak eve gitti. Ancak ailesi tarafından zorla geri getirildi.



Dakak, 13 Haziran’da medreseden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Dakak, dün öğle saatlerinde Semerkand Vakfı’nın denetiminde olan medresenin bitişiğinde ahır olarak kullanılan metruk yapıda asılı halde bulundu. Dakak'ın, cansız bendeni Urfa Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından gece saatlerinde ailesine teslim edildi. Ceylanpınar merkezde bulunan Asli Mezarlık’ta defnedilen Dakak’ın “intihar” ettiği iddia edildi.

Medreseyi Eyyübiye Belediyesi inşa etti, Menzil'e devretti

Dakak’ın zorla gönderildiği belirtilen medresede, 20 çocuğun yatılı olarak “dini eğitim” gördüğü öğrenildi. Söz konusu medrese, AKP’li Eyyübiye Belediyesi tarafından Beşat Mahallesi Mezarlığı içinde yer alan bir alanda inşa edildi. Medresenin 29 Eylül 2018 tarihinde yapılan açılışına Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin yanı sıra, AKP Şanlıurfa eski Milletvekili Halil Özcan katıldı.

Açılışta, söz konusu yapı, “medrese, Kuran kursu, taziye evi ve çok amaçlı salon” olarak lanse edildi. Daha sonra ise Menzil tarikatına devredildi. Herhangi bir resmiyeti bulunmayan medresede eğitim veren kişilerin de Diyanet’e bağlı olmadıkları öğrenildi.

'Fahri imam' eğitim veriyor

Konuyla ilgili Mezopotamya Ajansı'nın ulaştığı Beşat Mahallesi muhtarı Ömer Kaya, Dakak ve medreseye dair iddiaları doğruladı. Kaya, “Bu çocuk birkaç defa ailesine ve beraber kaldığı arkadaşlarına burada kalmak istemediğini belirtti. Hatta 2 defa eve dönüyor ama yine getiriliyor. En son kayboldu. İki gün önce biz her yerde aradık, dün medresenin yanında bir ahırda kendisini asmış halde bulduk. Medresenin resmi bir durumu yok. 20 öğrenci dışarıdan gelip yatılı kalıyor. Fahri imam tarafından eğitim veriliyor. Bazen köylüler kendi aralarında maddi yardımda bulunuyor” diye konuştu.

Dakak’ın ailesi ise ajansın telefonlarına cevap vermedi.