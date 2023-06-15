İsmailağa Cemaati'ndeki çocuk istismarı davasında 'gizli' ifadeler ortaya çıktı

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızı H.K.G.'nin "dini nikâh" adı altında Kadir İstekli tarafından 6 yaşında yıllarca cinsel istismara uğramasına ilişkin davada sanık ifadeleri ortaya çıktı. Tutuklu "tarikat müridi" Kadir İstekli, H.K.G.'yi ailesinin nüfusa 2 yıl küçük yazdığını iddia etti, bunu 28 Şubat sürecine bağladı. İtiraflarda bulunduğu ses kaydını kabul etmeyen ve buna ilişkin soruları yanıtlamaktan kaçınan İstekli, mağdur ile küçük yaşta olan "samimi" fotoğraflarının ise "hatıra olsun diye" ağabeyinin ısrarı üzerine çekildiğini savundu. Mahkeme Başkanı ise bunun üzerine "Her ders verdiğin çocukla bu kadar samimi fotoğraf çektiriyor musun?" diye sordu.

DW Türkçe'den Alican Uludağ, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren ve duruşmaları kapalı yapılan H.K.G. davasında sanıkların verdiği ifadelerin ayrıntılarına ulaştı.

Kadir İstekli, 27 Şubat'ta yapılan duruşmada yaptığı savunmada; suçlamalar için "kurgulanmış komplo, iftira" dedi, iddiaları kabul etmedi. Savunmasında Yusuf Ziya Gümüşel için "Hocaefendi" diyen İstekli, 1992 yılında Gümüşel'in yanına yerleştiğini anlattı. Gümüşel'den sabah 04.00'te dersler almaya başladıklarını, bunun akşam 10.00'a kadar sürdüğünü belirten İstekli, "Bu cezaevinde bile bu uygulamaya devam ederiz" dedi.

İstekli, suçlamalar karşısında "Kesinlikle 2004 yılında ne H.K.G. ile evlendim ne nikâhımız kıyıldı ne de cinsel ilişki gibi bir şey geçti aramızda" iddiasında bulundu. Daha sonra sanık İstekli'nin çapraz sorgusuna geçildi.

6 yaşındaki gelinlikli fotoğraflar

H.K.G'nin 2004 yılında 6 yaşındaki gelinlikli fotoğraflarının sorulması üzerine İstekli, "Fotoğrafları çektirmeye kesinlikle ben götürmedim. Bu fotoğrafları evlendikten sonra gördüm" dedi. Bu sırada araya giren Yusuf Ziya Gümüşel, "Annesi ben çektirdim diyor" ifadesini kullandı. Mahkeme başkanı ise Gümüşel'i "Tamam, annesi söyler o zaman" diyerek uyardı. İstekli, "İddia edildiği gibi 2004'te bir nikâh, evlilik yoktur. Olsaydı bu evliliğin hatırası olarak sakladığımız resimleri olurdu. Nikâh olsaydı, benim de üzerimde damatlık olmalı ve gelinlikli fotoğrafta birlikte çekilmemiz gerekirdi. 2004 yılıyla ilgili söylediği her şey bir kurgudan ibarettir" iddiasında bulundu.

H.K.G'yi suçladı

H.K.G'nin psikolojik rahatsızlık yaşadığını iddia eden İstekli, "Evet, eski eşim psikologlar tarafından yaşadığı hayattan nefret ettirilmiş, bu şekilde yaşadığı eski hayatı beğenmediği için bana ve cemaatlere karşı komplonun bir kurbanı seçilmiştir" dedi.

İstekli, 2012'de H.K.G. ile "dini nikâh" yaparak evlendiğini, bu tarihte yaşının 14 değil, 16 olduğunu, eski eşinin iki yıl küçük yazıldığını öne sürdü.

Ses kayıtlarını kabul etmedi, soruları yanıtlamadı

H.K.G., Kadir İstekli ile olan konuşmalarını ses kaydını almış ve delil olarak savcılığa sunmuştu. Bu kayıtlarda İstekli'nin cinsel istismarı itiraf ettiği anlaşılıyordu. Bu kayıtlara ilişkin alınan bilirkişi raporunda da seslerin Kadir İstekli'ye ait olduğu bir kez daha ispatlandı. Buna ilişkin sorular üzerine "Bu kayıtları kabul etmiyorum, ben değilim" diyen İstekli, bu nedenle kayıtlarla ilgili sorulara yanıt vermekten kaçındı.

Kemik yaşı testi için ne dedi?

H.K.G. 2012'de henüz 14 yaşındayken rahatsızlanması üzerine götürüldüğü hastanede doktorun ihbarı üzerine soruşturma başlatılmıştı. Ancak kemik yaşı testine H.K.G. yerine 21 yaşındaki başka bir kadının sokulduğu ortaya çıkmış, bu nedenle yaşı 21 olarak kayıtlara girmişti. Bu nedenle sanıklar, o zaman soruşturmadan kurtulmuştu.

Numune Hastanesi'nde H.K.G'nin röntgene sokulduğunu, çıkışta herhangi bir sorun olmadığını söylediğini iddia eden İstekli, kemik testinde yaşın 21 çıktığını iddia etti. İstekli şöyle konuştu:

"Hatta yaşının 21 olduğunu öğrenince aramızda şöyle bir konuşma oldu: H.K. o kadar büyümüşsün ki artık sen ağabeyinden de evin en büyük kızı sen olmuşsun diye hitaplarımız kendisine oldu. Ama nüfusta yaşını değiştirmeyeceğimiz için herhangi bir değişiklik yapmayacağımızdan yaşının 21 olarak çıkması bize herhangi bir sorun teşkil etmedi. Üzerine de gitmedik. Hatta kayınbabam kendisi bu tıbbi bir cihazdır, yani bu bir cihazdır. Tıbbi değil bir alettir. Yani yaşı ufak da olabilir, pek fazla takılmanıza gerek yok diye kendisi de bize söylemiştir."

İstekli, H.K.G'nin kemik yaşı testi sırasında yerine başkasının sokulduğu suçlamasına ise şu yanıtı verdi:

"Biz onları nasıl ayarlayacağız? Eğer biz onları ayarlamış olsak bugün burada ne işimiz olurdu sayın başkan? Buraya gelir miydik yani? Yani o kadar işleri beceriyor olsak onları avukatı ayarla, savcıyı ayarla, hâkimi ayarla, onu ayarla, bunu ayarla, karşınıza çıkıp 2 saatten beri niye ben savunma yapayım boşu boşuna. Onu da ayarlardık."

H.K.G, ifadesinde 14 yaşında resmi nikâh kıyıldığında ilk gece birlikte uyumamak için tuvalette 2-3 saat kaldığını anlattı. İstekli ise buna ilişkin kendisini savundu:

"Yani bir kişinin 3 saat tuvalette kalma, çömelerek oturması mümkün müdür? Ben öyle bir şeyine şahit olmadım ama kendisinin kabızlık hastalığı var, rahatsızlığı var bunu biliyordun, 20-25 dakika veya 30 dakika kadar kaldığını hatırlıyorum abdeste, ama öyle 1 saat 2 saat 3 saat öyle bir şey hatırlamıyorum. Yani o da benim zannımca tahminimce mümkün değildir çünkü çömelerek bir kişinin 3 saat orada kalması çok sıkıntılı bir iş yani."