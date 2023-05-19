YSK AKP'nin Hakkari başvurusunu reddetti

Hakkari'de henüz resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, milletvekilliği seçimlerinde Yeşil Sol Parti, 95 bin 810 oyla yüzde 62,45; AKP, 31 bin 644 oyla yüzde 20,23; CHP, 11 bin 86 oyla yüzde 7,25 aldı. Bu sonuçla Yeşil Sol Parti, 3 milletvekilinin 3’ünü de aldı, ancak AKP'liler tarafından sandık sonuçlarına dair üst üste itirazlar yapıldı.

Mezopotamya Haber Ajansı'nın haberine göre, AKP tarafından il ve ilçe seçim kurullarına yapılan itiraz başvuruları reddedilmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) da itiraz başvurusu yaptı. AKP tarafından YSK’ye yapılan itiraz başvurusu da reddedildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 109 bin 148 oyla yüzde 72,32; Cumhur İttifakı’nın adayı Tayyip Erdoğan 37 bin 188 oyla yüzde 24,64; Ata İttifakı’nın adayı Sinan Oğan 4 bin 139 oyla yüzde 2,74 aldı. Seçim öncesi adaylıktan çekildiğini açıklayan Memleket Partisi’nin adayı Muharrem İnce ise 458 oyla 0,30 oy aldı.