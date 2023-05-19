Bakanlıktan CHP'li belediyelere teftiş: Kayyum belediyelere yok

İçişleri Bakanlığı, 2022 Yılı Faaliyet Raporu’nu paylaştı. Raporun “Özel Teftiş ve Denetimler” başlıklı bölümde, belediyelere ilişkin bilgiler yer verildi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; raporda yer alan bilgilere göre, bakanlık müfettişleri, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) de yer aldığı 6 CHP’li belediyeye 8 özel denetim ve teftiş yaptı. Ancak kayyum yönetimindeki belediyelere hiç özel denetim ve teftiş gerçekleştirilmedi. Bakanlık sadece bir AKP’li ile bir MHP’li ilçe belediyesinde özel denetim gerçekleştirdi.

İBB’de 40 dosya incelendi

CHP’li belediyelere yapılan özel denetim ve teftişler şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi: İBB’nin 40 ayrı konuyu kapsayan dosyası incelendi, özel teftiş raporu hazırlandı.

İBB’nin 40 ayrı konuyu kapsayan dosyası incelendi, özel teftiş raporu hazırlandı. İzmir Karaburun Belediyesi: En fazla inceleme Karaburun Belediyesi’nde yapıldı. Bakanlık müfettişleri tam 58 ayrı konuda inceleme yaptı.

En fazla inceleme Karaburun Belediyesi’nde yapıldı. Bakanlık müfettişleri tam 58 ayrı konuda inceleme yaptı. İstanbul Ataşehir Belediyesi: Müfettişler 8 ayrı konuyu inceledi, özel teftiş raporu hazırladı.

Müfettişler 8 ayrı konuyu inceledi, özel teftiş raporu hazırladı. Bilecik Belediyesi: Hem belediye hem de belediye iştiraki Kayı A.Ş.’ye ilişkin 7 ayrı konu inceledi ve teftiş raporu hazırlandı.

Hem belediye hem de belediye iştiraki Kayı A.Ş.’ye ilişkin 7 ayrı konu inceledi ve teftiş raporu hazırlandı. İstanbul Bakırköy Belediyesi: Müfettişler 9 ayrı konuda inceleme yaptı. Ayrıca belediye iştiraki Bakırköy Personel Hizmetleri Şirketi ile Bakırköy Yapı Şirketi’ne de özel teftişler gerçekleştirildi, 4 ayrı araştırma raporu hazırlandı.

Müfettişler 9 ayrı konuda inceleme yaptı. Ayrıca belediye iştiraki Bakırköy Personel Hizmetleri Şirketi ile Bakırköy Yapı Şirketi’ne de özel teftişler gerçekleştirildi, 4 ayrı araştırma raporu hazırlandı. İstanbul Beşiktaş Belediyesi: Bakanlığın özel teftişinin sürdüğü belirtildi.

Göstermelik inceleme

Sadece bir AKP’li ve bir MHP’li belediye yönelik teftiş ve denetimler de şöyle: