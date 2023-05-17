CHP'den İçişleri Bakanlığı'na: 'Belediyemize saldırıp soruşturma açmak algı operasyonudur'

İçişleri Bakanlığı’nın CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi hakkında başlattığı soruşturmaya tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Buradan belediyemize saldırıp soruşturma açmak algı operasyonudur. Depremde vatandaşlarımızı enkaz altında çaresiz bırakan, afet yerinde çadır satan iktidarın, algı oyunlarıyla milletimizi kandırmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Torun, İçişleri Bakanlığı’nın ‘Depremden sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından otele yerleştirilen depremzedelerin, seçimlerden hemen sonra bulundukları otelden çıkarılma girişiminde bulunulduğu’ yönündeki iddialarla ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi hakkında başlattığı soruşturmaya tepki gösterdi.

Konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunan Torun, şu ifadeleri kullandı:

“Tekirdağ Büyükşehir Belediyemiz, 569 depremzedemizi 8 Şubat’tan bu yana misafir ederek, ihtiyaçlarını karşılıyor. Otel anlaşması sona erince, süre uzatımı yapılarak hizmetin devamı sağlanıyor. Buradan belediyemize saldırıp soruşturma açmak algı operasyonudur. Prim vermeyiz. Tekirdağ’da AFAD’ın ve Valiliğin vermediği hizmeti veren, depremzedelerimizi açta açıkta bırakmayan belediyemizi yalanlarla karalamak vicdansızlıktır. Depremde vatandaşlarımızı enkaz altında çaresiz bırakan, afet yerinde çadır satan iktidarın, algı oyunlarıyla milletimizi kandırmasına izin vermeyeceğiz.”