YSK: 100 bin imzalı Cumhurbaşkanı adayı 555 bin lira ödeyecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanı adaylarının ve siyasi partilerin propaganda usul ve esaslarına ilişkin çalışmaların tamamlanması sonucu açıklama yaptı. Yener, seçmenler tarafından aday gösterilen Cumhurbaşkanı adayların 555 bin 980 lira ve bağımsız vekil adayı olmak isteyenlerin 55 bin 898 lira ödemesi gerektiğini bildirdi.

YSK Başkanı Ahmet Yener şunları söyledi:

"Kurumumuz bugünkü toplantısında Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili esasları belirlemiştir. İttifaklara ilişkin ilke ve esaslar belirlendi. Propagandalara ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır. Bağımsız milletvekili olmak isteyenlerin 55 bin 800 lira olduğu belirlenmiştir, bağımsız bir vatandaşın adaylığı için 550 bin 980 olduğu belirlenmiştir."