Depremzedeler endişeli: Afetzede Barınma Desteği ne zaman yatacak?

6 Şubat’ta Maraş'ta yaşanan depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı depremzedelere taşınma, geçici barınma ve temel ihtiyaçlarını gidermek üzere "nakdi olarak karşılıksız barınma desteği yapılacağını" açıklamıştı. Ancak bazı depremzedeler, hasar tespiti yapılan evleri için henüz bir ödeme almadıklarını aktardı.

Bakanlık’ın açıklamasının ardından verilecek desteğin valilik incelemesi sonucunda hesaplara yatırılacağı söylenmesine rağmen depremzedeler desteğin ne zaman yatacağı konusunda endişeli.

'Herhangi bir ödeme yapılmadı'

Afetzede Barınma Desteği'ne başvuru yapanlardan biri de Antakya, Defne’de ailesiyle birlikte yaşayan Pelin. 20 Şubat’ta Hatay’da yaşanan 6,4’lük deprem sonrasında, 21 Şubat’ta Ankara’ya annesiyle birlikte gelmek zorunda kalan Pelin şunları anlatıyor:

"Binamız 21 Şubat’ta ağır hasarlı olarak tespit edildikten sonra anneme babama ya da bana herhangi bir ödeme yapılmadı. Bu başvurular dışında da devletten herhangi bir ödeme ya da yardım gelmedi. Devletten, yıkılacak evimizi deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde tekrar yapma güvencesi istiyoruz. Bir sürü borç altına girerek aldığımız evde sadece birkaç sene oturabildik ve şu an annem de işsiz kaldığı için herhangi bir yerde kirada oturmak, ev almak ya da evimizi yeniden inşa ettirmek için herhangi bir gelirimiz yok. Şehir yeniden inşa edilene kadar geçen sürede ise konaklamak için çadır, konteyner veya eve ihtiyacımız var fakat devlet bunları sınırlı sayıda veriyor."

'Çalışanlar ihtiyaçlarını kendi imkânlarıyla halletmeye çalışıyor'

Babasının belediyede çalıştığı için Hatay’da kaldığını söyleyen Pelin, babasının ve orada çalışanların herhangi bir çadır ve konteyner için destek almadıklarını da ekliyor. Duş alma ve tuvalet gibi ihtiyaçlarını karşılayacak destek sağlanmadığını aktaran Pelin, “Babam da dâhil olmak üzere tüm çalışanlar kendi imkânlarıyla bunları halletmeye çalışıyor. Bu nedenle hijyen konusu tehlikeli bir boyuta ulaştı. Verilen bütün yardımlar da organize olmadan ve çok yavaş bir şekilde yapılıyor. Bizim beklentimiz devletin sistemini iyi oturtması. Depremzedelerin eğitim, sağlık barınma gibi ihtiyaçları için hızlı davranılması gerekiyor” diyor.

'Yurtta kalmak için başvuru yaptık, dolu dediler'

Ankara’ya Defne’deki depremden bir sonraki gün geldiklerini aktaran Pelin, “Ben ve annem psikolojik olarak herhangi bir depremi daha kaldıramayacağımızı düşündüğümüz için Ankara’ya geldik. Ankara, hem tehlikeli bir deprem bölgesi olmadığı hem de annemin yakın arkadaşı burada olduğu için ilk tercihimiz oldu. Burada eğer konaklama için bir ev bulamazsak birkaç hafta, bulursak bir yıl kadar kalmayı düşünüyoruz” diyor.

Mamak’ta Araplar Aile Yaşam Merkezi’nde misafir olarak kaldığını aktaran Pelin, annesiyle birlikte yurtta kalmak için de başvuru yaptığını ancak tüm odaların dolu olması nedeniyle boşalabilecek odalar için sıraya alındıklarını söyledi. Ancak Pelin sıraya alındıkları bilgisi verilmesinin ardından kendilerinden sonra başvuru yapan diğer depremzedelerin ‘tanıdıkları’ aracılığıyla yurtlarda kalabildiklerini söylüyor.

'Tutamayacakları sözler verdiler'

Pelin, bir yıl içinde yapılacak bina inşaatlarının da tamamlanacağının söylemesine rağmen depremzedelerin artçılar sebebiyle endişeli olduklarını söylüyor ve ekliyor:

“AFAD ve Kızılay’dan ilk günler hiçbir iz göremedik. Sonraki günler belirli yardımlar yapılarak enkaz altından insanlar kurtarıldı ve gıda, giyim gibi ihtiyaçlar da karşılandı fakat bunlar maalesef yeterli hızda ve sayıda olmadı. Tutamayacakları sözler verdiler.”

Ne olmuştu?

Konutları deprem nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen depremzede ailelere 15 bin lira taşınma yardımı yapılacağı açıklanmıştı. Yapılacak kira yardımı, ev sahiplerine 12 ay boyunca 5 bin lira, kiracılara ise 12 ay boyunca 2 bin lira olarak belirlenmişti.