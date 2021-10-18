YPG'den operasyon açıklaması: Afrin'deki gibi tehlikeli anlaşma olabilir

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye yeni operasyon sinyali içeren konuşması sonrası YPG Sözcüsü Nuri Mehmûd bir açıklama yaptı.

Mehmûd, Afrin'de olduğu gibi tehlikeli bir anlaşmaya varılacağını öngördüklerini söylerken, “Rojava Devrimi'nde yaklaşık 10 yılı boyunca meşru müdafaa hakkımız çerçevesinde her türlü saldırı karşısında savunma hakkımızı kullandık. Bunun dışında hiçbir tarafa saldırmadık" dedi.

Mehmûd'un "Afrin'de olduğu gibi tehlikeli bir anlaşmaya varılacağını öngördüklerine" ilişkin sözleriyle Rusya'yı hedef aldığı belirtiliyor. YPG, TSK'nın Afrin operasyonundan Rusya'yı sorumlu tutmuş, Rusya'nın operasyona izin verdiğini öne sürmüştü.