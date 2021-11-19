Yozgat'ta hastane kadrolarının hepsi boş: Acil doktor çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Araştırma Hastanesi’nde yaşanan doktor açığını meclis gündemine taşıdı.

Bakanlıktan edindiği bilgileri açıklayan Keven, Yozgat Şehir Hastanesi’nde 68 doktor kadrosunun boş olduğunu ifade ederek buralara doktor ve sağlık personeli atanmasını talep etti.

Konuyu TBMM Genel Kurulu’nda gündeme getiren Keven, “Yozgat'ta doktor açığını anlatacağım ama Sağlık Bakanımız duyacak mı bilmiyorum. Aldığım resmi yanıta göre Yozgat Şehir Hastanesi’nde mevcut doktor kadrolarından 68 kadro şu an boş. Sağlık personelinde ise tam 230 kadro boş. Şehir hastanelerine 2022 bütçesinden 21,5 milyar lira yüklenici firmaya garanti ödemesi ayrılıyor ama Yozgat Şehir Hastanesinde kadın doğum uzmanı, çocuk hastalıkları uzmanı, genel cerrah gibi branşlar başta olmak üzere 68 doktor eksiği var” dedi.

Bozok Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ndeki tabloya da değinen Keven, hastanenin tam anlamıyla bir üvey evlat muamelesi gördüğünü, doktor yetiştiren bir hastanede bazı branşlarda doktorun olmadığını ve malzeme eksiklerinin de had safhada olduğunu vurguladı. Keven, sözlerini “120 doktor kadrosunun başta 27'si boş. Yozgat'a zorunlu görev için atanan doktor sayılarıyla övünmeyi bırakın ve bu hastanelere uzman doktor ve sağlıkçı atayın” diyerek noktaladı.