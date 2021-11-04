Atama bekleyen sağlıkçılardan Ankara Ulus'ta eylem

Atama bekleyen sağlıkçılar, Ankara'da eylem yaptı.

Atama Bekleyen Tüm Sağlıkçılar Birliği kurucusu Furkan Altuk, en son 2020'nin Aralık ayında sağlık personeli ataması yapıldığını belirtti ve 750 bin gencin atama beklediğini söyledi. Diyaliz teknikeri Barış Kanar ise "Özel diyaliz merkezlerine gidiyorum, puanım yüksek olduğu için özeller de almıyor. Şu an mevsimlik işçiyim, zeytine yevmiyeye gidiyorum" dedi.

Atama bekleyen sağlıkçılar, bugün Ulus’taki Atatürk Anıtı önünde kitlesel bir basın açıklaması yaptı. Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER) ve Atama Bekleyen Tüm Sağlıkçılar Birliği'nin düzenlediği basın açıklamasına, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İYİP Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Vedat Bulut da katıldı.

'Gençlerin ömrü çürüyor'

Nişantaşı Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Paramedik Bölümü’nden mezun olan Hilal Günay, "KPSS’den 87 aldım, hâlâ atama bekliyoruz. Bundan birçok arkadaş mustarip. Bu konuya hiçbir şekilde el atılmıyor. Duyan yok, yardım eden yok, artık bir şeyler olsun istiyoruz. Böyle gitmez, böyle gençlerin ömrü çürüyor" dedi.

Aynı üniversite ve aynı bölümden mezun olan ve atama bekleyen bir başka sağlıkçı ise “KPSS’ye girip 89 aldım, ama hâlâ atamadım. Özel hastanelerde de iş bulmak çok zor. Biz yıllardır atama bekliyoruz ve bu yıl pandemiden dolayı sağlık çalışanına çok ihtiyaç oldu, ama bir yıldır atama yapılmıyor" şeklinde konuştu.

'Zeytine yevmiyeye gidiyorum'

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Diyaliz Teknikerliği Bölümü mezunu Barış Kanar da “KPSS’den 87,5 puan aldım, sıralamam 122. Özel diyaliz merkezlerine gidiyorum, puanım yüksek olduğu için özeller de almıyor. Şu an mevsimlik işçiyim, zeytine yevmiyeye gidiyorum" dedi.

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Başkanı Heybet Aslanoğlu ise pandemi döneminde sağlıkçılara çok ihtiyaç duyulmasına rağmen hükümetin bu soruna gözlerini kapatıp kulaklarını tıkadığını dile getirdi.

Sağlık Bakanı'nın vaatleri yerine getirilmedi

Atama bekleyen sağlık çalışanı, Atama Bekleyen Tüm Sağlıkçılar Birliği kurucusu Furkan Altuk ise “En son 2020 Aralık ayında gerçekleşen sağlık personeli istihdamının üzerinden tam 11 ay geçmiştir. Sağlıkta ataması yapılmayan 750 bin genç KPSS’ye girmiş ve yüksek puanlarla meslektaşlarının yardım çığlıklarına yetişme, onlara güç verme arzusundadır. Yüksek puanlarıyla atama bekleyen sağlıkçılar, özel sektörde geçimini sağlamayı denemiş ancak kurum yetkilileri tarafından ‘KPSS puanın yüksek, atanırsın, bana kalıcı personel lazım’ sözleriyle karşı karşıya kalmış, evine ekmek götürememiştir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 2 Temmuz 2021 tarihinde Diyarbakır'da "2-3 ay içinde, geniş, birçok programı içeren bir atama yapıyor olacağız" vaadinde bulunduğunu ancak bu sözlerin tutulmadığını belirten Altuk, Bakan Koca'nın Ekim ayında ise "Milletimizin ve devletimizin atama bekleyen sağlıkçılara ihtiyacı var. Devlet hazırlıklarını tamamlamadı. Şartlar hazır değil. Hazır olsun, en erken tarihte atama yapacağız" dediğini hatırlattı. "11 aydır şartların oluşmasının önündeki en büyük engelin mali engeller olduğunun farkındayız" diyen Altuk, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na öncelikli istihdam bütçesini neden Sağlık Bakanlığı'da vermediğini sordu. Altuk "Tez vakitte adil dağılımlı 100 bin kadro talep ediyoruz" dedi.

'Onlar istihdam edilseydi bu insanlarımız pandemiden korunabilirdi'

TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut ise bugün Türkiye'de her gün Covid-19'dan 200'ün üzerinde insanın yaşamını yitirdiğini belirterek "Hiç kimse bu sosyal cinayetlerin, pandemide kaybedilen nüfusun sayısını sormuyor. Peki niçin vefat ediyor bu insanlar? Filyasyon yeterince yürütülmüyor, istihdam yeterince sağlanmıyor. Bugün, Türkiye sağlığının umudu olan gençlerle birlikteyiz. Onlar istihdam edilmiş olsaydı, filyasyon yeterli yürütülebilirdi ve bu insanlarımız pandemiden korunabilirdi. İşte görüyoruz, 740 bin kişilik bir sağlık ordumuz var ama iş verilmemiş. Halbuki Türkiye’de sağlık personeline ihtiyaç var" dedi. (ANKA)