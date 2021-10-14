11 aydır atama yapılmıyor, 740 bin sağlıkçı atama bekliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı yazılı açıklama ile 2021 yılında hiç sağlıkçı ataması yapılmadığını belirtti. İlgezdi, “Sağlık Bakanlığı tarafından önerildikten sonra Dünya Sağlık Örgütü 2021 yılını Sağlıkçı yılı ilan etmişti. Ancak Türkiye’de 2021 sağlıkçılar için kara bir yıl oldu. 740 bin sağlıkçı 11 aydır atama bekliyor” değerlendirmesini yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 2 Temmuz’da “2-3 ay içinde birçok programı içeren bir atama yapıyor olacağız” dediğini hatırlatan İlgezdi, “Bakanın 2- 3 ayı sağlıkçılar için bir türlü gelemedi. Bu hafta bakanlık 1 kameraman, 1 grafiker, 1 programcı, 2 büro personeli için ilan açtı. Sağlık Bakanlığı sağlıkçıları unuttu” dedi.

İlgezdi Sağlık Bakanlığı'na, “Zaman kaybetmeden derhal sağlıkçı atamaları yapılmalıdır” çağrısını yaptı. (ANKA)