Doğum iznine çıkan aile hekiminin maaşının yarısı kesildi: Açlık sınırının altında maaş

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki 037 No'lu Aile Hekimliği biriminde görevli olan Dr. Büşra Işıklı, 27 Mart'ta doğum iznine çıktığını ve dört ay boyunca maaşında yarı yarıya kesinti yapıldığını söyledi. Bu 4 aylık zaman diliminde her ay 2 bin 704 TL maaş aldığını ve 2 Ağustos'ta aile hekimliğinden istifa ettiğini belirten Işıklı, ANKA Haber Ajansı'ndan Cem Hayat'a şu açıklamayı yaptı:

"2018'de girmiş olduğum kurada, 20 tane sıfır nüfuslu birim açıldı. Bu 20 birim içinden en iyi yerlerden birini seçmeme rağmen 3,5 yıl boyunca hiçbir şekilde nüfus artmadı, bu nedenle düşük ücret aldım. Aynı şekilde, yine aynı aile sağlık merkezinde çalıştığım diğer doktor arkadaşımın da nüfusu artmadı. Seçmiş olduğumuz birimler, o dönem açılan en iyi birimlerdi. Yıllık izne ve doğum iznine çıktığımızda maaşımızın ne yazık ki yarısı kesiliyor. Bordromda da görüldüğü üzere 2 bin 704 TL maaş aldım ve 4 ay boyunca asgari ücretin altındaki bu maaşı aldım. Biz, hekim olarak daha düşük ücret alırken 3,5 yıl boyunca hiçbir hemşire gelip bizim birimimizde çalışmak istemedi. Çünkü onlar bizden daha düşük ücret alacaktı. Tüm bu nedenlerden dolayı 3,5 yılın sonunda aile hekimliğinden istifa ettim."

Kendisi de aile hekimi olan Büşra Işıklı'nın eşi Mustafa Işıklı ise şu açıklamayı yaptı:

"Biz, birçok hak mücadelesi veriyoruz ama bu konuda da Danıştay'a dava açtık. Danıştay nezdinde Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu bir cevapta, sanki ‘Türkiye'deki bütün aile hekimleri Ankara Çukurambar'da dört dörtlük lüks bir yerde çalışıyor ve hepsi çok güzel para alıyor, sürekli ek ödeme alıyor’ gibi algı yaratılıyor. Gerçekler ayrı, algılar ayrı. Danıştay nezdinde açtığımız davada da ben sadece eşimin değil, birçok hekimin bordrosunun bu şekilde olduğunu ve asgari ücretin altında olduğunu belirttim. Danıştay, Çukurambar örneğini devam ettirmeye çalışıyor ama bunu artık kimse kale almıyor. Gerçeklerle hareket etmenizi tavsiye ederiz. Haklarımızı sonuna kadar aramaya devam edeceğiz.

Doğum izni ve yıllık izinlerini kullandıklarında yüzde 50 kesinti

Aile hekimleri anayasal yıllık iznini ve doğum iznini kullandığında, maaşlarının yüzde 50'si kesiliyor. Hiçbir işçiden, hiçbir devlet memurundan yıllık izindeyken para kesintisi olmaz. 'Devlet hastanesinde çalışan hekimin yıllık izindeyken döner sermayesi, nöbet ücreti kesiliyor' derler. Aile hekimi de zaten yıllık izindeyken nöbet ücreti almıyor, aile hekimi döner sermayeyi hiç almıyor. Kendi kendileriyle çelişen bir durum. Sürekli bir algı içerisindeler.

Aile hekimlerinin en büyük sıkıntılarından bir tanesi maaşı ve anayasal hakkı olan izin haklarıdır. Şu anda hiçbirimiz, iznimizi doğru dürüst kullanamıyoruz. Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'ne bir madde koydular, 21. maddenin son fıkrasında, 'Aile sağlığı çalışanları asgari ücretin altında alamaz' diyor. Bir devlet kendi memuruna, sağlık görevlisine, ‘Asgari ücretin altında alamaz ama asgari ücret alabilir’ demek istiyor aslında."