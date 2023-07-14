Yozgat'ta ekmeğe zam

Yozgat’ta girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle fırıncıların talebi üzerine 20 Temmuz’dan itibaren 210 gram ekmek 6,5 lira oldu.

Yeni tarife ile 200 gram pide ve yöresel parmak çörek ile simit ve kıymalı pide pişirme fiyatı da zamlandı. Pide ve parmak çörek fiyatı da 5 liradan 7 liraya çıktı. Simidin fiyatı 5 liradan 7 lira 50 kuruşa çıkartılırken, 7 liradan satılacak olan 210 gram kıymalı pide 7 lira 50 kuruştan işlem görecek.

Yozgat Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği (ESOB) Başkan Vekili, Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Eyüp Coşgun, asgari ücrette yapılan artış sonrasında girdi maliyetlerinin de arttığına dikkat çekerek, "Ekmek fiyatlarımız üzerinde uzun süredir maliyetlerle alakalı çalışmalar yapıyorduk. Bildiğiniz gibi işçi maliyetlerimiz artı, sigorta maliyetlerimiz arttı, un son bir ayda iki kere zam yedi. Bütün maliyetlerimiz arttığı için il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere fırıncı esnafımız, esnaf odaları birliğinden bizden talepte bulundular" dedi.

Coşgun, fırıncıların 200 gram ekmeğe 2 lira 50 kuruş artırılarak 7 liraya çıkartılmasını talep ettiklerini, çevre illerdeki ekmek fiyatlarını ve girdi maliyetlerinin etkilerini hesaplayarak bir fiyat belirlediklerini söyledi. (ANKA)